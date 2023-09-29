Обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 3,8 мільярда — НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 вересня 2023 року становила 38,5%, що на 0,8 в. п. нижче показника станом на 1 серпня. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

► Читайтесторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Обсяг наданих банками кредитів за місяць зріс на 12 млрд грн, водночас обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 3,8 млрд грн, переважно за рахунок банків іноземних банківських груп.

Нагадаємо

Національний банк до кінця року проводить оцінку стійкості банків та банківської системи, за результатами якої окремим банкам, імовірно, доведеться відобразити додаткові втрати від кредитного ризику.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.

Приєднуйтесь до конференції «Бики проти Ведмедів: битва двох інвестиційних стратегій» 30 вересня у Києві! Отримайте унікальну можливість вивчити інвестиційні стратегії «Ведмедів», які заробляють на спаді ринку та «Биков», що орієнтуються на зростання ринку. Дізнайтеся про надійні інструменти пасивного доходу та поспілкуйтеся з провідними експертами у цій галузі.🚀📊