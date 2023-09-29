Курс валют на вечір 29 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 29 вересня Закриття 29 вересня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 38,72/39,10 38,69/39,07 3/3

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,15 грн. Євро купують за 40,10 грн, а продають за 40,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,10, євро — 40,50−40,70 грн.

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