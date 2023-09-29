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29 вересня 2023, 19:00 Читать на русском

Micron відзвітувала про скорочення виторгу та чисті збитки

Компанія Micron повідомила, що за підсумками IV фінкварталу отримала чистий збиток в $1,43 мільярда, який відповідає $1,31 на кожен цінний папір. За той же час рік тому вона отримала чистий прибуток, що становить $1,49 мільярда ($1,35 на акцію). Представники ринку очікували, що чистий збиток фірми дорівнюватиме $1,37 мільярда. Про це повідомляє аналітик Cauvo Capital Ruslan Bauer.

Скоригований збиток фірми досяг $1,07 на окремий цінний папір, тоді як роком раніше він зафіксував чистий прибуток на рівні $1,45. Експерти чекали, що втрати Micron дорівнюватимуть $1,15. Обсяг коштів, отриманих фірмою за фінквартал, скоротився до $4,01 мільярда проти торішніх $6,64 мільярда. Усереднений ринковий прогноз говорив про $3,95 мільярда.

Micron прогнозує продовження періоду збитковості

Компанія, як і раніше, входить до числа ключових гравців на ринку DRAM, що застосовуються в ПК та серверах. Крім того, вона є одним з основних виробників флешпам'яті для мобільних телефонів. Покращення стану справ на ринку на тлі зниження попиту на персональні комп'ютери та мобільні телефони негативно відбивалося на фінансових показниках Micron протягом кількох минулих кварталів.

Фірма чекає ринкового відновлення наступного року, викликаного збільшенням попиту та нормалізацією ситуації з пропозицією. Також гендиректор Micron повідомив, що у 2024-му розраховує на збільшення доходів у сфері техніки для зберігання інформації, яка використовується в дата-центрах.

Компанія очікує, що цього кварталу виручить $4,2−4,6 мільярда (сторонні експерти прогнозують $4,24 мільярда). Також Micron упевнена, що її скоригований збиток на кожну акцію в поточному звітному періоді дорівнюватиме $1−1,14 (аналітик Cauvo Capital Ruslan Bauer говорить про $0,88).

Джерело: Мінфін
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