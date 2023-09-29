Accenture очікує скорочення квартального виторгу

Фірма Accenture очікує, що за підсумками першого фінансового кварталу її виторг виявиться нижчим за очікування експертів через складний стан справ в економіці. Проблеми у цій сфері змушують клієнтів компанії переносити терміни реалізації проєктів, а також урізати обсяги коштів, що виділяються на угоди. Компанія чекає, що її квартальний виторг досягне $15,85−16,45 мільярда. Водночас аналітик Cauvo Capital Mark Grossman говорить про $16,43 мільярда.

Accenture озвучила саме такий прогноз на тлі занепокоєння, що витрати фірм зростатимуть повільніше, ніж очікувалося раніше. Ці тривоги з'явилися через заяви Федрезерву США про те, що жорстка монетарна політика підтримуватиметься довше, ніж планувалося в минулому. Після цих слів представників регулятора фірми почали переглядати бюджети на розвиток технологій та змінювати терміни у планах із цифровізації. Така тенденція негативно вплинула на подібні фірми Accenture, оскільки вони надають різні послуги у сфері IT, на які зараз є великий попит.

За словами гендиректора Accenture, зараз більшість фірм по всій земній кулі схильні діяти з підвищеною обережністю, неспішно приймають рішення та зменшують дискреційні витрати. У компанії також звернули увагу на значні складнощі, що виникли у сферах зв'язку, засобів масової інформації та високих технологій, які у IV звітному періоді зафіксували зниження доходів на 12%.

Прогнози Accenture на фінансовий рік поступаються очікуванням аналітиків з Волл-стріт

Компанія заявила, що за четвертий квартал її виторг збільшився на 4%, досягнувши $16 мільярдів (трохи нижче за прогнози, в яких йшлося про $16,08 мільярда). Наприкінці літа компанія також повідомила про намір скоротити 890 осіб, які працюють у її ірландському сегменті. Зараз там працює близько 6,5 тисяч людей.

У інших фірм, які надають послуги у сфері високих технологій, виникли складності того ж характеру. Зокрема, Infosys у середині літа переглянула у бік зменшення свої очікування щодо виторгу за весь рік, оскільки з ухваленням рішень щодо майбутніх проєктів виникли затримки. Крім того, компанія Tata Consultancy Services повідомила про невисокий попит.

Як каже експерт Cauvo Capital Mark Grossman, потенційні витрати на консалтинг та аутсорсинг у сфері високих технологій зараз зростають гранично повільно. Також деякі фахівці вважають, що генеративний ШІ не зможе стати ключовим драйвером розвитку наступного року. Accenture повідомила, що у четвертому кварталі отримала від цього сегменту $200 мільйонів доходу. Компанія чекає, що її клієнти будуть проводити експерименти із витратами на генеративний ШІ.

Accenture очікує, що за підсумками 2024-го фінроку її скоригований прибуток складе $11,97−12,32 на цінний папір, що слабше за сторонній прогноз, який дорівнює $12,45. Усереднені очікування щодо збільшення доходів компанії становлять 2−5%, що також нижче за значення, прогнозовані експертами ззовні.