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29 вересня 2023, 16:09 Читать на русском

Найбільший банк Італії отримав дозвіл на продаж російських активів

Президент рф Володимир Путін підписав указ, який дає дозвіл італійському банку Intesa Sanpaolo продавати або розпоряджатися своїми активами в росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на пресслужбу російського уряду.

Президент рф Володимир Путін підписав указ, який дає дозвіл італійському банку Intesa Sanpaolo продавати або розпоряджатися своїми активами в росії.
Фото: delo.ua

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У серпні видання повідомило, що найбільший банк Італії наближається до отримання дозволу Москви на передачу свого російського бізнесу місцевому управлінню.

В указі, датованому 28 вересня, цитується інший указ, підписаний Путіним у серпні минулого року, який надає йому право видавати спеціальні відмови від певних угод, пов’язаних з енергетичними та фінансовими активами.

В останньому указі йдеться про те, що Москва дозволяє операції, які призведуть до прямого чи опосередкованого продажу 100% акцій Intesa.

Intesa обслуговує корпоративних клієнтів у Росії, де станом на лютий 2022 року у 28 відділеннях працювало майже 1000 працівників. Банк припинив нове фінансування російських клієнтів і нові інвестиції в російські активи із початком вторгнення РФ в Україну.

Як наголошує Reuters, «зелене світло» для Intesa може прокласти шлях для подібних схвалень для інших кредиторів, які все ще перебувають у росії.

Банк Intesa

Банк Intesa Sanpaolo утворений 2007 року в результаті злиття двох великих італійських банків — Banca Intesa та Sanpaolo IMI. Капітал банку становить 65 млрд євро, активи — 1 трлн євро. Банк має 6,3 тисячі відділень, з них 5,3 тисячі в Італії.

В Україні групі Intesa належить Правекс-Банк.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
VadimAsia
VadimAsia
29 вересня 2023, 16:34
#
Пуйло з великой литери? мінфін ?
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