До війни бізнес Руслана Шостака та Валірія Кіптика коштував $1,5 млрд

Про це заявив Руслан Шостак, співвласник національних мереж EVA и Varus в інтервю NV .

«До війни за оцінкою західних експертів наші активи коштували 1,5 мільярда доларів США», — розказав Руслан Шостак, співвласник мереж EVA и Varus.

Минулого року сумарний дохід групи компаній Руслана Шостака, у тому числі Eva та Varus, становив близько 50 млрд грн.

«Наше головне завдання — ефективно справлятися із кризами, які виникають щодня. Це бомбардування, блекаути, підготовка компанії до нових викликів, підтримка співробітників, організація стабільної роботи компанії. Ми інвестуємо у це», — підкерслив Руслан Шостак.

EVA — магазин товарів для краси та здоров'я, де покупці можуть знайти все необхідне з урахуванням своїх можливостей. EVA — лідер свого сегменту. Varus — це класичний супермаркет, що працює у середньому ціновому сегменті. Varus займає п'яте місце у своїй групі.