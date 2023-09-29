Ціни на бензин та дизпальне за місяць зросли майже на 2,5 гривні за літр

За місяць, з 31 серпня по 29 вересня, середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 2,33 грн/л і склала 55,12 грн/л, бензин А-95+ подорожчав на 2,47 грн/л — до 58,07 грн/л, а дизельне пальне — на 2,49 грн/л, до 55,09 грн/л. Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».

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Зокрема на ОККО і WOG бензини марки А-95 й А-95-преміум подорожчали на 3 грн/л, до 57,99 грн/л і 59,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне в цих мережах додало теж 3 грн/л, до 57,99 грн/л.

На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального подорожчали на 2,8−3 грн/л: бензин А-95 — до 53,90 грн/л, бензин А-95+ — до 55,90 грн/л, ДП — до 53,90 грн/л.

Бензини А-95 і А-95+ у мережі UPG за місяць подорожчали на 1,7 грн/л, до 55,60 і 57,60 грн/л, дизпальне додало 2,7 грн/л (54,60 грн/л).

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 54 грн/л, А-95+ — до 54,50 грн/л, дизельне пальне — до 54 грн/л.

Мережі Shell, «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп» та інші підвищили ціни на пальне в межах 1−4,5 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 31 серпня по 29 вересня 2023 р., грн/л:

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