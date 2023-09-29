Палата представників США схвалила виділення Україні $300 мільйонів — Politico

Палата представників Конгресу США пізно вечері у четвер проголосувала за виділення Україні $300 млн на підтримку України. Про це повідомляє Politico.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ці кошти були вилучені з проєкту оборонного бюджету США і за їхнє ухвалення голосували окремо.

Крім того, у Палаті представників був ухвалений законопроєкт про витрати на оборону на суму на суму 826 мільярдів доларів.

Хоча обидва проєкти були схвалені, демократи побоюються, що виділення допомоги України в окремий законопроєкт буде представлений російською пропагандою як відмову від України.

«Росіяни добре знаються на пропаганді. Це буде виглядати як відмова Америки від своїх зобов'язань щодо України», — заявив член комітету Палати представників з питань збройних сил, демократ Адам Сміт.

Варто зазначити, що $300 млн не пов’язані з додатковим фінансуванням у розмірі $24 млрд для України та пов'язаними витратами, яке Білий дім запросив у серпні.

Приєднуйтесь до конференції «Бики проти Ведмедів: битва двох інвестиційних стратегій» 30 вересня у Києві! Отримайте унікальну можливість вивчити інвестиційні стратегії «Ведмедів», які заробляють на спаді ринку та «Биков», що орієнтуються на зростання ринку. Дізнайтеся про надійні інструменти пасивного доходу та поспілкуйтеся з провідними експертами у цій галузі.🚀📊