Ринки зростають, акції Nike стрімко йдуть вгору: що потрібно знати вранці

Американські індекси зросли у четвер

S&P 500 додав 0,6%, високотехнологічний Nasdaq — 0,8%, а індекс Dow Jones — 0,4%.

Основні індекси Волл-стріт завершили вчорашній день зростанням: інвестори з оптимізмом зустріли останню порцію економічних даних. При цьому зростання прибутковості казначейських облігацій США зупинилося напередодні ключового звіту щодо інфляції в країні.

Останні економічні дані показали, що американська економіка зберігає стійкість та впевнені темпи зростання. ВВП США у другому кварталі збільшився на 2,1%, а кількість американців, які подали первинні заявки на допомогу по безробіттю, минулого тижня становила 204 тисячі.

Тим часом інвестори уважно стежать за розвитком подій у Вашингтоні, щоб зрозуміти, чи зможуть американські законодавці запобігти зупиненню роботи уряду наприкінці цього тижня.

Ринки Азії переважно зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 1,1%, японський Nikkei практично не змінився, південнокорейський Kospi додав 0,1%, сінгапурський STI збільшився на 0,5%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng зросли на 0,1% та 2,7% відповідно.

Все через позитивні економічні дані зі США, а також зниження інфляції в Японії з 2,9% до 2,8% за підсумками вересня.

США чекає боргова криза

Такої думки дотримується інвестор-мільярдер та засновник Bridgewater Associates Рей Даліо.

Даліо стурбований швидким збільшенням розміру держборгу США з одночасним уповільненням економічного зростання, яке найближчим часом може зовсім припинитися.

Раніше цього місяця урядові дані показали, що рівень американського держборгу вперше перевищив $33 трлн.

Наразі законодавці країни обговорюють законопроект про держвитрати США. Якщо їм не вдасться домовитися до 1 жовтня, американський уряд буде змушений призупинити свою роботу.

Акції Nike стрімко зростають після публікації сильного фінансового звіту

У ході розширеної торгової сесії у четвер папери виробника спортивного взуття та одягу зросли майже на 8%.

Все через те, що Nike вдалося перевершити прогнози Волл-стріт по квартальному прибутку, оскільки вищі ціни на кросівки та одяг компанії допомогли компенсувати зниження попиту.

Виручка Nike за підсумками останнього кварталу склала $12,94 млрд при прогнозі аналітиків $12,98 млрд. При цьому прибуток компанії в розрахунку на акцію виявився значно вищим за очікування: $0,94 проти прогнозу $0,75.

Крім цього, компанія зберегла свої річні прогнози й заявила, що очікує на незначне зростання виручки в поточному кварталі.