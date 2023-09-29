Минулої доби українські захисники ліквідували ще 340 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 277 660 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 28 вересня: 340 російських окупантів, 34 БПЛА та 8 танків
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 277660 (+340) осіб,
- танків — 4687 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 8972 (+10) од,
- артилерійських систем — 6409(+34) од,
- РСЗВ — 794 (+1) од,
- засоби ППО — 536 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4991 (+34),
- крилаті ракети — 1529 (+0),
- кораблі/катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8836 (+21) од,
- спеціальна техніка — 930 (+1).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі