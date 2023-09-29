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29 вересня 2023, 12:35 Читать на русском

Gemini вивела $282 млн до банкрутства Genesis та потенціал акцій майнінгових компаній: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Gemini вивела $282 млн до банкрутства Genesis — Bloomberg

Американська криптовалютна біржа Gemini вивела $282 млн у Genesis Global Capital за кілька місяців до оголошення криптолендингової платформи про банкрутство. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Фірма братів Вінклвоссів через суд намагається досягти повернення $1,1 млрд. Заборгованість утворилася у Genesis перед клієнтами Gemini за програмою Earn. Вона дозволяла користувачам біржі отримувати прибутковість на позичені платформі цифрові активи.

$282 млн стали резервом для гарантії задоволення вимог клієнтів.

16 листопада 2022 року Genesis Global Capital заморозила виведення коштів та видачу нових позик. У компанії послалися на «підвищені запити» клієнтів після краху FTX.

Джерелом складнощів став колапс хедж-фонду Three Arrows Capital у липні того ж року. Останній не виконав зобов'язання перед Genesis Global Capital на $2,36 млрд. Підтримку фірмі надала материнська DCG.

У січні 2023 року Genesis Global Holdco та її дочірні компанії Genesis Asia Pacific та Genesis Global Capital подали заяву про банкрутство. За даними ЗМІ, їх зобов'язання перевищують $3 млрд. До цієї суми входять вимоги клієнтів біржі Gemini на $900 млн.

Binance рекомендує користувачам Paysafe конвертувати євро в USDT

Криптовалютна біржа Binance порадила користувачам Paysafe до 31 жовтня конвертувати євро, що знаходяться на балансі євро, у стейблкоїн USDT, припинивши з 28 вересня дня купівлю, продаж і торги європейською валютою.

Банківський партнер відмовився надавати платформі послуги з обробки депозитів з 25 вересня, як було анонсовано раніше. Проте Binance назвала рішення Paysafe «раптовим».

Наразі біржа працює над інтеграцією нових фіатних каналів. Очікується, що процес триватиме кілька днів.

Зараз користувачі можуть купувати криптовалюту за євро через кредитні чи дебетові картки та виводити фіат на банківські рахунки.

Coinbase отримала дозвіл регулятора на торгівлю безстроковими ф'ючерсами

Криптовалютна біржа Coinbase одержала дозвіл від Грошового управління Бермудських островів (BMA) на торгівлю безстроковими ф'ючерсами для роздрібних клієнтів за межами Сполучених Штатів.

«Найближчими тижнями почнемо надавати відповідним користувачам доступ до регульованих безстрокових ф'ючерсних контрактів на Coinbase Advanced», — йдеться у повідомленні біржі.

Компанія також назвала цей крок частиною місії щодо оновлення глобальної фінансової системи та надання більшої економічної свободи для користувачів у всьому світі.

Крім того, у повідомленні сказано, що безстрокові ф'ючерсні контракти було створено відповідно до стандартів відповідності на міжнародній біржі Coinbase.

Аналітики відзначили інвестиційний потенціал акцій майнінгових компаній

Інвестори можуть отримати більші доходи, якщо придбають диверсифікований портфель майнінгових компаній, акції яких котируються на біржі. Про це повідомляє Coindesk з посиланням на звіт Matrixport.

Якщо біткоїн підніметься до $70 000, то прибутковість становитиме 167%, зазначили аналітики. За їх словами, інвестори можуть отримати більший дохід, купивши диверсифікований портфель публічно зареєстрованих компаній, які займаються майнінгом біткоїна, включаючи такі фірми, як HIVE Digital (HIVE), Bitfarms (BITF) та Iris Energy (IREN).

За даними експертів, акції десяти майнінгових компаній дадуть 97% прибутку, якщо перша криптовалюта повернеться до позначки $30 000. Якщо біткоїн підніметься до $70 000, то дохід становитиме 572%.

Також у звіті аналітики повідомили, що зберігають позитивний настрій щодо курсу біткоїна.

Джерело: Мінфін
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