Курс валют НБУ: євро залишилося на попередньому рівні

29 вересня європейська валюта не змінилася. НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 38,55 гривні. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

28 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 38,55 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 19 копійок у купівлі та продажу.

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