Податкова служба презентувала свій мобільний застосунок

Державна податкова служба представила мобільний застосунок «Моя податкова». Про це повідомляє пресслужба ДПС.

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«Моя податкова» — простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем", — пояснили в відомстві.

У розділі «Мої дані» застосунку можна отримати інформацію про:

адресу реєстрації та фактичне місце проживання;

обʼєкти оподаткування;

обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР);

стан розрахунків з бюджетом.

У розділі «Послуги»:

направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;

подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).

У розділі «Повідомлення» доступні:

квитанції;

відомості з Державного реєстру фізичних осіб

платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;

інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;

листи контролюючого органу.

Де завантажити

Мобільний застосунок доповнюватимуть новими можливостями відповідно до потреб платників податків. Завантажити застосунок можна на телефони, які працюють на iOS та Android.

«З метою вдосконалення роботи та сервісів мобільного застосунку, запрошуємо активно брати участь у тестуванні», — додали в податковій.

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