Охочих виділяти кошти Україні все менше, але кошти будуть — Марченко

У наступному році Україна потребує $43 мільярди зовнішнього фінансування для покриття дефіциту державного бюджету, але залучити ці кошти буде складніше, ніж цього року. Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Охочих виділяти кошти все менше і менше. Але це не означає, що коштів не буде, і це не означає, що ми перестали працювати. Ми цього року гарантовано забезпечуємо близько $42 млрд зовнішнього фінансування дефіциту бюджету. Я сподіваюся, і ми робимо все можливе для того, щоб це було гарантовано і 2024 року», — зазначив Марченко.

Він заявив, що це питання обговорювалося на засіданні керівного комітету Міжвідомчої донорської Координаційної платформи для України, яке відбулося 26 вересня.

Складнощі

За його словами, складнощі із залученням зовнішнього фінансування пов'язані, зокрема, з тим, що з кожним місяцем збільшується кількість питань щодо того, наскільки платники податків країн-партнерів готові фінансувати Україну.

«Але це діалог, ми показуємо переваги, ми показуємо, що буде, якщо вони нам не будуть давати кошти, ми показуємо наші успіхи і ту шалену роботу, яку роблять наші збройні сили, стримуючи одну з найбільших армій світу», — наголосив очільник Мінфіну.

«І я вважаю, що у нас достатньо аргументів і підстав не просто просити, а вимагати підтримки. І ми готові робити всі необхідні реформи та заходи для того, щоб ця підтримка надходила нам своєчасно та в повному обсязі», — додав Марченко.

Він також зазначив, що у 2024 році на фінансування інфраструктурних проєктів у рамках відновлення також планується залучати зовнішнє фінансування, оскільки наявних цього року на ці цілі коштів від конфіскації активів «дочок» російських Сбербанку та ВЕБу вже не буде, як і половини відрахувань від прибутку Нацбанку.

У зв'язку з цим Марченко наголосив, що Мінфін наполягає на переведенні «військового» податку на доходи фізосіб (ПДФО) з 1 жовтня від місцевих бюджетів до держбюджету на виробництво військової техніки і закупівлю дронів.

За його словами, до війни надходження «військового» ПДФО до місцевих бюджетів становило 14 млрд грн на рік, тоді як сьогодні — понад 100 млрд грн, і ці кошти використовуються неефективно, про що свідчить, зокрема, понад 200 млрд грн залишків на рахунках місцевих бюджетів.

Він також закликав Верховну Раду стримати свої бажання вносити суттєві зміни до держбюджету, бо він збалансований і 53% його видатків спрямовані на безпеку та оборону.

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