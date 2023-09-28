Реєстр корупціонерів оприлюднили на Єдиному порталі відкритих даних

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, став доступний на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

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«Журналісти, активісти та всі зацікавлені українці зможуть перевірити, чи причетна людина або бізнес до корупції. Переглядайте реєстр НАЗК на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних», — йдеться в повідомленні.

З реєстру можна дізнатися ПІБ корупціонера, яке правопорушення вчинив та яке покарання отримав.

У Мінцифри нагадали, що від початку великої війни реєстр було закрито з питань безпеки, водночас доступ до нього забезпечує прозорість та підзвітність.

Зараз за сприяння Мінцифри реєстр НАЗК знову у вільному доступі за посиланням.