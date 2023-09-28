60% українців відчули погіршення власного економічного становища за останні пів року — опитування

Погіршення власного економічного становища за останні пів року відчули 60% українців, у 35% — воно не змінилось, і лише 5% відчули покращення. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

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Оцінка економічного становища

Водночас оцінки економічного становища в Україні загалом гірші: 73% відчули погіршення, 13% — говорять про відсутність змін, 9% — про покращення.

Загалом стан справ в економіці респонденти оцінюють дещо краще, аніж у минулих опитуваннях, проте спостерігається зростання негативних оцінок щодо майбутнього.

Так, говорячи про економіку країни у майбутньому 29% респондентів очікують покращення, 26% — думають, що нічого не зміниться, 32% очікують погіршення.

Щодо особистої ситуації — 23% сподіваються, що у наступний рік їхнє особисте економічне становище покращиться, 41% вважають, що воно не зміниться, 21% — мають песимістичні погляди щодо цього.

Кращі оцінки стану власного економічного становища спостерігаються серед мешканців Заходу і Центру, молодших респондентів, тих, хто працює, та особливо тих, хто знайшов нову роботу. Майже такі ж тенденції і щодо оцінки майбутнього.

Майбутнє економіки України відносно краще оцінюють мешканці Півдня.