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28 вересня 2023, 15:42 Читать на русском

60% українців відчули погіршення власного економічного становища за останні пів року — опитування

Погіршення власного економічного становища за останні пів року відчули 60% українців, у 35% — воно не змінилось, і лише 5% відчули покращення. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

Погіршення власного економічного становища за останні пів року відчули 60% українців, у 35% - воно не змінилось, і лише 5% відчули покращення.
Фото:depositphotos

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Оцінка економічного становища

Водночас оцінки економічного становища в Україні загалом гірші: 73% відчули погіршення, 13% — говорять про відсутність змін, 9% — про покращення.

Загалом стан справ в економіці респонденти оцінюють дещо краще, аніж у минулих опитуваннях, проте спостерігається зростання негативних оцінок щодо майбутнього.

Так, говорячи про економіку країни у майбутньому 29% респондентів очікують покращення, 26% — думають, що нічого не зміниться, 32% очікують погіршення.

Щодо особистої ситуації — 23% сподіваються, що у наступний рік їхнє особисте економічне становище покращиться, 41% вважають, що воно не зміниться, 21% — мають песимістичні погляди щодо цього.

Кращі оцінки стану власного економічного становища спостерігаються серед мешканців Заходу і Центру, молодших респондентів, тих, хто працює, та особливо тих, хто знайшов нову роботу. Майже такі ж тенденції і щодо оцінки майбутнього.

Майбутнє економіки України відносно краще оцінюють мешканці Півдня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+30
JWT
JWT
28 вересня 2023, 15:51
#
Економічне становище моєї сімʼї у майбутні 12 місяців залежить виключно від ЗСУ.
+
0
Lamo
Lamo
28 вересня 2023, 15:52
#
Дивно, бо квартири у столиці тількі дорожчають.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
28 вересня 2023, 15:57
#
Это хотелки застройщиков.
+
0
mantis05
mantis05
28 вересня 2023, 16:03
#
Это те кто ждали и надеялись на югах и востоке- решили таки покупать уже в Киеве. У меня в КГ- заняли все дома за пол года, и нет ни одного исключения кем: Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Николаевская области.
+
0
56669450
56669450
28 вересня 2023, 16:03
#
И? За яныком скучаешь?
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