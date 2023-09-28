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28 вересня 2023, 14:39 Читать на русском

Шахраї виманювали гроші в українців, що працюють в Польщі. У Дніпрі викрили кол-центр

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією викрили та блокували у Дніпрі роботу потужного шахрайського кол-центру. Зловмисники викрадали гроші з рахунків українців, які працюють у Польщі. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією викрили та блокували у Дніпрі роботу потужного шахрайського кол-центру.
Фото: dbr.gov.ua

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Встановлено, що організували роботу кол-центру місцеві кримінальні авторитети, а прикривав їхню діяльність правоохоронець з керівною посадою.

«Ділки обладнали офіс в одній зі звичайних квартир у середмісті Дніпра. Він був обладнаний всією необхідною комп’ютерною технікою. Для „операторів“ кол-центру була створена методичка, в якій детально розписано, як працювати з клієнтами», — йдеться в повідомленні.

Схема

Аферисти використовували номери телефонів польських операторів та IP-телефонію. Під час дзвінків вони називали себе представниками польських банків та повідомляли потерпілим, що їхня банківська картка заблокована.

У ході розмови працівники кол-центру схиляли жертв до встановлення на телефоні спеціального додатка. Завдяки цьому вірусному програмному забезпеченню зловмисники отримували дистанційний доступ до гаджетів та банківських рахунків потерпілих.

Таким чином з польських рахунків українських громадян шахраї вкрали щонайменше пів мільйона гривень. Наразі встановлюється повне коло ошуканих людей.

Під час спецоперації правоохоронці провели 40 обшуків, вилучили близько 2 млн грн готівки в різній валюті, автівки преміумкласу, чорнові записи, телефонну і комп’ютерну техніку, банківські картки та сім-карти мобільних операторів.

Затримано 13 осіб, у тому числі двох місцевих кримінальних авторитетів, яким повідомлено про підозру у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участь у ній та шахрайстві (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Також вирішується питання повідомлення про підозру правоохоронцю, який прикривав діяльність злочинної групи.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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