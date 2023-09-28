Цукерберг презентував ШІ-помічника, гарнітуру Quest 3 та розумні окуляри (фото)

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Презентація

Цукерберг представив перші продукти компанії з генеративним штучним інтелектом, орієнтовані споживача. Було анонсовано чат-бота під назвою Meta AI, який може генерувати як текстові відповіді, так і фотореалістичні зображення.

Нове покоління розумних окулярів Meta Ray-Ban буде постачатись з 17 жовтня за ціною $299. Пристрій буде включати нового помічника Meta AI і зможе транслювати в прямому ефірі те, що бачить користувач, безпосередньо в Facebook і Instagram, що є поліпшенням в порівнянні з можливостями попереднього покоління робити знімки.

Він також повідомив, що постачання новітньої гарнітури змішаної реальності Quest розпочнуться 10 жовтня. Цукерберг також заявив, що хмарні ігри Xbox зʼявляться у Quest у грудні.

Meta AI буде вбудований в розумні окуляри як помічник, починаючи з бета-версії в США. Оновлення програмного забезпечення, заплановане на наступний рік, надасть помічникові можливість ідентифікувати місця та обʼєкти, які бачать люди, а також виконувати мовний переклад.

Meta створила Meta AI, використовуючи спеціальну модель, засновану на потужній моделі великої мови Llama 2, яку компанія випустила для публічного комерційного використання у липні. За словами Цукерберга, чат-бот матиме доступ до інформації в режимі реального часу завдяки партнерству з пошуковою системою Microsoft Bing.

Meta також оголосила, що створює платформу, яку як розробники, так і звичайні люди зможуть використовувати для створення власних ботів зі штучним інтелектом, які будуть мати профілі в Instagram і Facebook і зрештою зʼявляться як аватари в метавсесвіті.

Згідно з повідомленням у блозі компанії, щоб продемонструвати можливості інструменту, Meta створила набір із 28 чат-ботів з різними характерами, стилізованими під голоси знаменитостей.