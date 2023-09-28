НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету (фото)

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

28 вересня 2023, 13:26 Читать на русском

НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету (фото)

Національний банк 28 вересня ввів в обіг пам'ятну монету «100 років Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» номіналом 5 гривень. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк 28 вересня ввів в обіг пам'ятну монету «100 років Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім.
Фото: wikipedia.org

Читайте«Мінфін» вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Пам’ятна монета присвячена одній з найстаріших державних експертних установ України, що розпочала свою діяльність у 1923 році як Кабінет науково-судової експертизи, — Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса».

Аверс

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, написи: УКРАЇНА та рік карбування монети 2023 (угорі); ліворуч — зображення у вигляді відбитка пальця і бінарного коду навколо нього, що символізує цифрову обробку інформації та пошуку даних під час проведення судово-медичних досліджень, унизу під ним — логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України та напис СУМЛІННЕ СЛУЖІННЯ ІСТИНІ; праворуч зображено портрет М. С. Бокаріуса — одного із засновників судової медицини і криміналістики в нашій країні, унизу під яким — номінал монети 5 та графічний символ гривні.

Реверс

На реверсі монети розміщено логотип установи, написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР / ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ (по колу), ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. / М. С. БОКАРІУСА, 100 / РОКІВ / ЗАСНУВАННЯ (у центрі праворуч).

Характеристики

  • Номінал: 5 грн
  • Матеріал: нейзильбер
  • Діаметр, мм: 35
  • Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед
  • Гурт: рифлений
  • Маса, г: 16.54
  • Тираж (оголошений/фактичний), шт.: 30000/30000
  • Художник: Автори дизайну: Балута Тетяна, Іваненко Святослав
  • Скульптор: Атаманчук Володимир

Де придбати

Придбати пам’ятну монету «100 років Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Крім того, пам’ятна монета буде реалізовуватися і банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Приєднуйтесь до конференції «Бики проти Ведмедів: битва двох інвестиційних стратегій» 30 вересня в Києві! Отримайте унікальну можливість вивчити інвестиційні стратегії «Ведмедів», що заробляють на спаді ринку та «Биків», що орієнтуються на ріст ринку. Дізнайтесь про надійні інструменти пасивного доходу та поспілкуйтесь з провідними експертами у цій галузі.🚀📊

Зареєструйтесь зараз

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами