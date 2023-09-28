Національний банк 28 вересня ввів в обіг пам'ятну монету «100 років Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» номіналом 5 гривень. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету (фото)
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Пам’ятна монета присвячена одній з найстаріших державних експертних установ України, що розпочала свою діяльність у 1923 році як Кабінет науково-судової експертизи, — Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса».
Аверс
На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, написи: УКРАЇНА та рік карбування монети 2023 (угорі); ліворуч — зображення у вигляді відбитка пальця і бінарного коду навколо нього, що символізує цифрову обробку інформації та пошуку даних під час проведення судово-медичних досліджень, унизу під ним — логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України та напис СУМЛІННЕ СЛУЖІННЯ ІСТИНІ; праворуч зображено портрет М. С. Бокаріуса — одного із засновників судової медицини і криміналістики в нашій країні, унизу під яким — номінал монети 5 та графічний символ гривні.
Реверс
На реверсі монети розміщено логотип установи, написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР / ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ (по колу), ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. / М. С. БОКАРІУСА, 100 / РОКІВ / ЗАСНУВАННЯ (у центрі праворуч).
Характеристики
- Номінал: 5 грн
- Матеріал: нейзильбер
- Діаметр, мм: 35
- Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед
- Гурт: рифлений
- Маса, г: 16.54
- Тираж (оголошений/фактичний), шт.: 30000/30000
- Художник: Автори дизайну: Балута Тетяна, Іваненко Святослав
- Скульптор: Атаманчук Володимир
Де придбати
Придбати пам’ятну монету «100 років Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.
Крім того, пам’ятна монета буде реалізовуватися і банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.
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