НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету (фото)

Національний банк 28 вересня ввів в обіг пам'ятну монету «100 років Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» номіналом 5 гривень. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Пам’ятна монета присвячена одній з найстаріших державних експертних установ України, що розпочала свою діяльність у 1923 році як Кабінет науково-судової експертизи, — Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса».

Аверс

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, написи: УКРАЇНА та рік карбування монети 2023 (угорі); ліворуч — зображення у вигляді відбитка пальця і бінарного коду навколо нього, що символізує цифрову обробку інформації та пошуку даних під час проведення судово-медичних досліджень, унизу під ним — логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України та напис СУМЛІННЕ СЛУЖІННЯ ІСТИНІ; праворуч зображено портрет М. С. Бокаріуса — одного із засновників судової медицини і криміналістики в нашій країні, унизу під яким — номінал монети 5 та графічний символ гривні.

Реверс

На реверсі монети розміщено логотип установи, написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР / ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ (по колу), ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. / М. С. БОКАРІУСА, 100 / РОКІВ / ЗАСНУВАННЯ (у центрі праворуч).

Характеристики

Номінал: 5 грн

Матеріал: нейзильбер

Діаметр, мм: 35

Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед

Гурт: рифлений

Маса, г: 16.54

Тираж (оголошений/фактичний), шт.: 30000/30000

Художник: Автори дизайну: Балута Тетяна, Іваненко Святослав

Скульптор: Атаманчук Володимир

Де придбати

Придбати пам’ятну монету «100 років Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Крім того, пам’ятна монета буде реалізовуватися і банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

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