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28 вересня 2023, 13:04 Читать на русском

Плаваючого курсу не буде довго. В НБУ розповіли про перехід до керованої гнучкості курсу

Національний банк в найближчому майбутньому планує пом'якшувати валютні обмеження та перейти до більшої гнучкості обмінного курсу. При цьому регулятор не планує переходити до повноцінного плаваючого курсоутворення. Про це йдеться у роз’ясненні НБУ.

Національний банк в найближчому майбутньому планує пом'якшувати валютні обмеження та перейти до більшої гнучкості обмінного курсу.
Фото: НБУ

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Як пояснюють у Нацбанку, перехід до плаваючого курсу відбудеться лише тоді, коли будуть сформовані належні передумови.

«Спочатку НБУ перейде до керованої гнучкості курсу. Це пов'язано з особливостями функціонування економіки в умовах повномасштабної війни», — йдеться в роз'ясненні.

Зазначається, що через зумовлене війною обмеження експортних можливостей країни, як і припливу інвестицій в Україну, на валютному ринку постійно наявний значний дефіцит валюти.

«З огляду на це, повертатися до плаваючого курсу, коли НБУ лише згладжує надмірні коливання на ринку, поки зарано», — пояснюють в НБУ.

Натомість за керованої гнучкості курсу Нацбанк покриватиме цей структурний дефіцит валюти на ринку.

Завдяки цьому курс зможе не лише послаблюватися (коли цей дефіцит збільшуватиметься), а і зміцнюватися (коли він зменшуватиметься).

До того ж особливо на перших етапах нового курсового режиму, Національний банк суттєво обмежуватиме рухи курсу як в один, так і в інший бік.

«Отже, продаж валюти Національним банком даватиме змогу зберігати курсову стійкість, а високі ставки за гривневими депозитами й надалі захищатимуть заощадження від інфляційного знецінення», — наголосили в НБУ.

Водночас зазначається, що регулятор не встановлює ніяких конкретних дат навіть для переходу до керованого гнучкого курсу чи пом'якшення обмежень.

Будь-які кроки в цьому напрямі здійснюватимуться лише тоді, коли будуть сформовані належні стійкі передумови. НБУ враховуватиме такі показники:

  • темпи зростання споживчих цін: інфляція має бути помірною та мати загальну тенденцію до зниження;
  • очікування громадян, бізнесу, фінустанов та аналітиків щодо майбутньої інфляції: вони мають і надалі знижуватися;
  • рівень міжнародних резервів: НБУ повинен мати достатньо резервів для збереження курсової стійкості;
  • процентні ставки: банківські депозити мають забезпечувати захист заощаджень громадян від інфляційного знецінення;
  • параметри фінансової стабільності: банки мають і надалі залишатися стійкими.

«Якщо всі показники будуть у нормі, то НБУ надалі пом’якшуватиме валютні обмеження та згодом перейде до режиму керованої гнучкості курсу. Водночас НБУ діятиме поступово та обережно, щоб зберегти стійкість валютного ринку», — йдеться в роз'ясненні.

В НБУ зазначили, що повернення до інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням, як це було до повномасштабної війни — це фінальна мета реалізації стратегії.

«Саме такий режим дає змогу НБУ одночасно забезпечувати в тривалій перспективі цінову та фінансову стабільність, а також підтримувати стійке економічне зростання», — заявив регулятор.

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Джерело: Мінфін
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