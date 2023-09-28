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28 вересня 2023, 12:43 Читать на русском

Нацбанк оштрафував одну страхову компанію, у іншої — відкликав ліцензії

Національний банк оштрафував ПрАТ «Страхова компанія «Таст-Гарантія» (ЄДРПОУ 13915014), а у ПрАТ «СК «Амальтея» (ЄДРПОУ 25017527) відкликав ліцензії. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк оштрафував ПрАТ «Страхова компанія «Таст-Гарантія» (ЄДРПОУ 13915014), а у ПрАТ «СК «Амальтея» (ЄДРПОУ 25017527) відкликав ліцензії.
Фото: НБУ

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Страхову компанію «Таст-Гарантія» НБУ оштрафував на 34 тис. грн.

Штраф накладено за:

  • надання страховою компанією Національному банку завідомо недостовірної інформації в даних звітності;
  • неподання документів, зокрема про призначення посадових осіб, відповідно до виконання вимог ліцензійних умов;
  • ненадання письмового повідомлення про порушення зобов'язання за діючими договорами про надання фінансових послуг протягом трьох робочих днів із дати такого порушення;
  • ненадання переліку заходів (із зазначенням строків) щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства та усунення порушень виконання зобов'язань за договорами страхування.

Сплатити штраф компанія зобов'язана протягом 7 робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Таке рішення ухвалене 27 вересня 2023 року за результатами інспекційної перевірки Національного банку. Рішення набирає чинності з 28 вересня 2023 року.

Анулювання ліцензій

До ПрАТ «СК «Амальтея» застосовано захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування.

Таке рішення правління Національного банку ухвалило 26 вересня 2023 року.

10 липня 2023 року рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг до ПрАТ «СК «Амальтея» було застосовано захід впливу, відповідно до якого за недотримання станом на 31 березня 2023 року нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій страховику тимчасово зупинено всі ліцензії на провадження страхової діяльності з надання фінансових послуг та зобов'язано його усунути порушення, що стали причиною для тимчасового зупинення ліцензій, до 24 серпня 2023 року.

11 серпня 2023 року страховою компанією «Амальтея» було направлено до НБУ заяву про отримання дозволу на припинення страхової діяльності.

Рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 18 вересня 2023 року ПрАТ «СК «Амальтея» відмовлено в наданні дозволу на припинення страхової діяльності через невідповідність плану вимогам, установленим Положенням про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженим постановою правління Національного банку від 24 грудня 2021 року № 153 (зі змінами).

Станом на 30 червня 2023 року зафіксовано недотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу. ПрАТ «СК „Амальтея“» відповідно до пункту 3 2 постанови Правління Національного банку від 6 березня 2022 року № 39 (зі змінами), оскільки сума прийнятних активів, наявна у страховика, зменшилась у зв’язку з виключенням зі складу прийнятних активів такого активу, як земельні ділянки.

Отже, страховик не виконав вимоги рішення Національного банку про усунення виявлених порушень ліцензійних умов.

Рішення про анулювання ліцензій набирає чинності 27 вересня 2023 року.

Страховик, до якого Нацбанк застосував зазначений захід впливу, здійснює діяльність з добровільних та обов’язкових видів страхування, інших, ніж страхування життя.

За даними останньої поданої до НБУ звітності ПрАТ «СК «Амальтея» за перше півріччя 2023 року розмір страхових платежів становив 227 тис. грн, активи за балансом — 34,86 млн грн, страхові резерви — 425,2 тис. грн, страхові виплати — 87 тис. грн.

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Джерело: Мінфін
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