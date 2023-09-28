Ринки стурбовані цінами на нафту, а акції Exxon Mobil досягли історичного максимуму: що потрібно знати вранці

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

28 вересня 2023, 11:20 Читать на русском

Ринки стурбовані цінами на нафту, а акції Exxon Mobil досягли історичного максимуму: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: depositphotos

Фондові індекси США завершили середу різноспрямовано

S&P 500 практично не змінився, високотехнологічний Nasdaq виріс на 0,2%, а індекс Dow Jones знизився на 0,2%.

Уолл-Стріт зберігає стриманий настрій на тлі зростання нафтових цін, що продовжується, які, ймовірно, призведуть до збільшення інфляції в США.

Тим часом прибутковість 10-річних казначейських облігацій США продовжує зростати і вчора досягла 4,64% — це максимум із серпня 2007 року.

Дохідність американських держоблігацій, що росте, робить акції менш привабливими, оскільки в інвесторів з'являється альтернатива у вигляді високого процентного доходу з меншим ризиком, зауважує Yahoo Finance.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився сьогодні на 0,3%, японський Nikkei впав на 1,8%, південнокорейський Kospi, сінгапурський STI та китайський Shanghai Composite зросли на 0,1%, а гонконгський Hang Seng упав приблизно на 1%.

Все через зростання світових цін на нафту та прибутковість казначейських облігацій США.

Ціни на нафту досягли нового максимуму з початку року

У ході сьогоднішніх торгів ф'ючерси на Brent зросли на 1,1%, до $97,56 за барель, досягнувши максимуму з листопада 2022 року. У свою чергу, контракти на WTI у четвер збільшилися на 0,9%, до $94,61, і це максимум із серпня минулого року.

Останнє зростання нафтових цін пов'язане з скороченням американських стратегічних запасів нафти.

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), минулого тижня запаси сирої нафти в країні впали на 2,2 млн. барелів, до 416,3 млн. барелів, — найнижчий показник за останні п'ять років.

На думку експертів, зростання нафтових цін, що продовжується, збільшить доходи найбільших у світі експортерів нафти, але також загрожує відновленням зростання інфляції в багатьох країнах світу, що буде перешкодою для початку циклу зниження відсоткових ставок.

Тим часом минулого тижня аналітики з Goldman Sachs підвищили свій прогноз за середньою ціною нафти марки Brent на горизонті року з $93 до $100 через нафтові запаси, що скорочуються.

Акції Exxon Mobil досягли нового історичного максимуму

За підсумками вчорашніх торгів вартість цінних паперів найбільшої американської нафтової компанії зросла на 3,2% до $120,2.

При цьому з початку року капіталізація Exxon Mobil збільшилася майже на 10%, значно випередивши галузевий індекс S&P 500 Energy, який за цей же період зріс на 5,3%.

Досягти нового історичного максимуму акціям Exxon Mobil допомогло ралі нафтових цін, зауважують експерти.

Торгівля акціями китайського забудовника China Evergrande знову припинена

Гонконзька фондова біржа сьогодні оголосила про зупинення торгів акціями China Evergrande. Це сталося після повідомлень про те, що голова китайського забудовника перебуває під наглядом поліції.

Раніше цього тижня також стало відомо про те, що інших нинішніх та колишніх керівників China Evergrande було затримано китайськими правоохоронними органами.

Зупинка торгів акціями китайського забудовника відбувається лише через місяць після попереднього 17-місячного припинення.

Нині China Evergrande має боргові зобов'язання більш ніж на $300 млрд. Компанія щосили намагається залучити кошти шляхом продажу активів та власних акцій, щоб розплатитися зі своїми кредиторами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами