Ринки стурбовані цінами на нафту, а акції Exxon Mobil досягли історичного максимуму: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США завершили середу різноспрямовано

S&P 500 практично не змінився, високотехнологічний Nasdaq виріс на 0,2%, а індекс Dow Jones знизився на 0,2%.

Уолл-Стріт зберігає стриманий настрій на тлі зростання нафтових цін, що продовжується, які, ймовірно, призведуть до збільшення інфляції в США.

Тим часом прибутковість 10-річних казначейських облігацій США продовжує зростати і вчора досягла 4,64% — це максимум із серпня 2007 року.

Дохідність американських держоблігацій, що росте, робить акції менш привабливими, оскільки в інвесторів з'являється альтернатива у вигляді високого процентного доходу з меншим ризиком, зауважує Yahoo Finance.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився сьогодні на 0,3%, японський Nikkei впав на 1,8%, південнокорейський Kospi, сінгапурський STI та китайський Shanghai Composite зросли на 0,1%, а гонконгський Hang Seng упав приблизно на 1%.

Все через зростання світових цін на нафту та прибутковість казначейських облігацій США.

Ціни на нафту досягли нового максимуму з початку року

У ході сьогоднішніх торгів ф'ючерси на Brent зросли на 1,1%, до $97,56 за барель, досягнувши максимуму з листопада 2022 року. У свою чергу, контракти на WTI у четвер збільшилися на 0,9%, до $94,61, і це максимум із серпня минулого року.

Останнє зростання нафтових цін пов'язане з скороченням американських стратегічних запасів нафти.

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), минулого тижня запаси сирої нафти в країні впали на 2,2 млн. барелів, до 416,3 млн. барелів, — найнижчий показник за останні п'ять років.

На думку експертів, зростання нафтових цін, що продовжується, збільшить доходи найбільших у світі експортерів нафти, але також загрожує відновленням зростання інфляції в багатьох країнах світу, що буде перешкодою для початку циклу зниження відсоткових ставок.

Тим часом минулого тижня аналітики з Goldman Sachs підвищили свій прогноз за середньою ціною нафти марки Brent на горизонті року з $93 до $100 через нафтові запаси, що скорочуються.

Акції Exxon Mobil досягли нового історичного максимуму

За підсумками вчорашніх торгів вартість цінних паперів найбільшої американської нафтової компанії зросла на 3,2% до $120,2.

При цьому з початку року капіталізація Exxon Mobil збільшилася майже на 10%, значно випередивши галузевий індекс S&P 500 Energy, який за цей же період зріс на 5,3%.

Досягти нового історичного максимуму акціям Exxon Mobil допомогло ралі нафтових цін, зауважують експерти.

Торгівля акціями китайського забудовника China Evergrande знову припинена

Гонконзька фондова біржа сьогодні оголосила про зупинення торгів акціями China Evergrande. Це сталося після повідомлень про те, що голова китайського забудовника перебуває під наглядом поліції.

Раніше цього тижня також стало відомо про те, що інших нинішніх та колишніх керівників China Evergrande було затримано китайськими правоохоронними органами.

Зупинка торгів акціями китайського забудовника відбувається лише через місяць після попереднього 17-місячного припинення.

Нині China Evergrande має боргові зобов'язання більш ніж на $300 млрд. Компанія щосили намагається залучити кошти шляхом продажу активів та власних акцій, щоб розплатитися зі своїми кредиторами.