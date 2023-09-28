ФРС бачить у стейблкоїнах загрозу, Kraken запустить торгівлю акціями: що нового на крипторинку

ФРС бачить у стейблкоїнах загрозу для фінансової системи

Стейблкоїни можуть привнести нестабільність у фінансову систему. Про це йдеться у дослідженні Федерального резервного банку Бостона та Нью-Йорка.

Фахівці порівняли USDT та USDC із фондами грошового ринку та виявили подібність поведінки власників «стабільних монет» та паїв фондів в умовах банківської паніки, а також низку інших уразливостей.

Банкова паніка (банк-ран) — масове вилучення вкладниками депозитів із банків у зв'язку із сумнівами у фінансовому становищі банку.

«Наші результати показують, що стейбклоїни також схильні до специфічних стресів. Якщо „стабільні монети“ стануть більш взаємопов'язаними з ключовими фінансовими ринками… вони перетворяться на потенційне джерело турбулентності для системи в цілому», — йдеться в документі.

Дослідники також припустили, що стейблкоїни мають поріг у $0,99. Відхід нижче цієї планки здатний спровокувати стрибок заявок на виведення коштів у фіат і банк-ран, що створює ризик для власників, що залишилися.

Криптобіржа Kraken запустить торгівлю акціями — Bloomberg

Криптовалютна біржа Kraken запропонує клієнтам можливість купівлі та продажу акцій компаній та ETF, які котируються у США та Великій Британії. Про це повідомляє Bloomberg.

Новим напрямком займеться підрозділ Kraken Securities.

Біржа вже має необхідні документи від регуляторів Сполученого Королівства. Також компанія подала заявку на отримання ліцензії брокер-дилер від Служби регулювання галузі фінансових послуг (FINRA).

Запуск торгівлі акціями очікується у 2024 році.

Влада Шанхаю представила стратегію розвитку блокчейн-індустрії

Влада Шанхаю опублікувала комплекс заходів, спрямований на прискорення розвитку блокчейн-технології у місті до 2025 року.

Згідно з планом, фінансовий і торговий центр Китаю має намір добитися проривів в області:

безпеки;

криптографічних алгоритмів;

специфічні для DLT-процесорів;

смарт-контрактів;

кроссчейн-мостів;

зберігання даних;

рішень із фокусом на конфіденційності;

регулювання.

Згадані розробки забезпечать основу для створення платформи базових послуг блокчейну та розвитку ключових галузей. Серед останніх — муніципальне управління, транскордонна торгівля, ланцюжки поставок, фінанси, метавсесвіти та обіг елементів даних.

BIS закликав країни до створення правової основи для CBDC

Банк міжнародних розрахунків (BIS) попросив уряди всіх країн створити нормативну базу запровадження цифрових валют центробанків (CBDC). Про це заявив голова організації Агустін Карстенс під час конференції BISIH-FSI, повідомляє The Block.

Карстенс попередив, що застарілі правові рамки у різних юрисдикціях можуть перешкоджати розвитку технології.

«Робота щодо вирішення цих проблем має початися всерйоз. І вона має йти швидкими темпами», — наголосив він.

За його словами, зараз центральні банки активно вивчають CBDC для стимулювання інновацій, але не можуть досягти бажаної трансформації самотужки.

Голова BIS послався на документ МВФ від 2021 року, згідно з яким майже 80% усіх ЦП або не можуть випускати цифрову валюту на підставі чинних законів або мають розпливчасті правові обмеження.

При цьому опитування BIS показало, що 93% центральних банків знаходяться на різних стадіях розвитку CBDC. За словами Карстенса, це свідчить, що правова система відстає від нових технологій.

Він також закликав країни створити максимально сумісні з іншими юрисдикціями закони для нової форми грошей.

«Було б сумно, якби ми отримали фрагментовану систему та правову базу, в якій різні цифрові валюти не взаємодіють одна з одною», — заявив Карстенс.

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