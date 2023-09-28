Минулої доби українські захисники ліквідували ще 330 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 277 320 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 27 вересня: 330 російських окупантів, 9 БПЛА та 4 танки
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Втрати ворога
особового складу — близько 277320 (+330) осіб,
танків — 4679 (+4) од,
бойових броньованих машин — 8962 (+12) од,
артилерійських систем — 6375(+38) од,
РСЗВ — 793 (+1) од,
засоби ППО — 535 (+1) од,
літаків — 315 (+0) од,
гелікоптерів — 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4957 (+9),
крилаті ракети — 1529 (+0),
кораблі /катери — 20 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 8815 (+23) од,
спеціальна техніка — 929(+2).
Джерело: Мінфін
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