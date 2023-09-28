Розмінування територій обійдеться Україні у понад $37 мільярдів — Шмигаль

Потенційно замінованими в Україні залишається близько 174 000 кв. км. Розмінування може зайняти десятиліття і коштуватиме $37 млрд. Про це сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль на форумі «Розмінуй Україну».

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Розмінування України

Як зазначив Шмигаль, згідно із оцінкою Світового банку на очищення замінованої території потрібно витратити понад $37 млрд.

Прем'єр повідомив, що уряд уже створив міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування для координації всіх міністерств та відомств.

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За словами Шмигаля, реалізується план обстеження та очищення сільгоспземель. Вже обстежено понад 200 000 га з 470 000 га, визначених як пріоритетні. Близько 120 000 га повернули в обробку.

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