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28 вересня 2023, 8:52 Читать на русском

Ф'ючерси на апельсиновий сік подорожчали до історичного максимуму

27 вересня вартість листопадового ф'ючерсу на заморожений концентрат апельсинового соку на біржі ICE Futures US зросла на понад 5% — до $3,69 за фунт. Ціна зросла на 13% за місяць і майже на 78% з початку року, повідомляє CNBC.

27 вересня вартість листопадового ф'ючерсу на заморожений концентрат апельсинового соку на біржі ICE Futures US зросла на понад 5% — до $3,69 за фунт.
Фото: depositphotos

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Причина зростання цін

Ціни досягли рекордних рівнів на тлі побоювання скорочення врожаю апельсинів у США, пише CNBC. Через урагани та погану погоду, що обрушилися на Флориду, головного виробника апельсинового соку в США, торік урожай впав до найнижчого рівня майже за 80 років. Пізні заморозки наприкінці минулого року також негативно вплинули на постачання, пише видання.

У липні Міністерство сільського господарства США заявило, що очікує, що Флорида цього року виробить близько 15,9 млн коробок апельсинів, що на 70% менше, ніж у сезоні 2020/21.

Інші великі експортери, такі як Бразилія та Мексика, також знизили свої оцінки врожаю цього року, посилаючись на труднощі з урожаєм через спекотну погоду.

Крім того, урожай апельсинів у Бразилії може впасти через позеленіння цитрусових (невиліковної бактеріальної хвороби, що загрожує плантаціям). У США виробники у Флориді вже понад десять років борються із хворобою позеленіння цитрусових, що призводить до скорочення виробництва у штаті.

Заражені дерева дають зелені, деформовані та гіркі плоди, непридатні для продажу у свіжому вигляді або для приготування соку.

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Джерело: Мінфін
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