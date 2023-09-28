Курс валют НБУ: гривня зміцнилася до євро на 21 копійку

28 вересня європейська валюта подешевшала на 21 копійку. НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 38,55 гривні. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

27 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 38,76 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 18 копійок у купівлі та продажу.

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