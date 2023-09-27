Курс валют на вечір 27 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 18 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 27 вересня Закриття 27 вересня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 38,66/39,03 38,48/38,85 18/18

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,65−38,30 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 41,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,19−38,21 євро — 40,59−40,85 грн.

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