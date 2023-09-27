Не сплатили 40 мільйонів податків: БЕБ повідомило про підозру керівникам представництва всесвітньо відомого таксі

Детективи Бюро економічної безпеки України встановили підприємство-партнера всесвітньо відомої платформи пасажирських перевезень, яке ухилилось від сплати 40 млн грн податку. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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Зазначається, що товариство було зареєстроване в Україні для обслуговування представництва закордонної компанії та оплати праці водіїв.

Ухилення від податків

Під час досудового розслідування детективи встановили, що директорка фірми, її спільник та головний бухгалтер організували схему ухилення від сплати податків.

Зокрема, гроші, отримані водіями від перевезення пасажирів надходили напряму компанії-власнику платформи, а потім, за мінусом комісії, зараховувалися на рахунки підприємства фігурантки для оплати роботи водіїв партнерів та утримання представництва.

Надалі ці кошти у незаконний спосіб переводилися в готівку за допомогою підконтрольних фігурантам ФОП в якості оплати за надання неіснуючих інформаційних посередницьких послуг.

Також детективи встановили, що за 2019, 2021 та 2022 роки підприємство не подало жодних податкових звітів. Такі дії призвели до ухилення від сплати майже 40 млн грн податків.

Про кого йде мова

Хоча в БЕБ не вказують, про яку компанію йдеться, за даними джерел ЕП у правоохоронних органах на несплаті податку викрили компанію-партнера американської Uber Technologies.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України організаторці схеми та двом пособникам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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