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27 вересня 2023, 17:16 Читать на русском

З початку великої війни IFC інвестувала в економіку України $400 мільйонів

International Finance Corporation (IFC) інвестувала в український приватний сектор з початку повномасштабної війни $400 млн. Про це розповіла голова представництва фінкорпорації в Україні Олена Волошина на Форумі «Енергія Бізнесу» від Forbes.

International Finance Corporation (IFC) інвестувала в український приватний сектор з початку повномасштабної війни $400 млн.
Фото: mediaasuransinews.co.id

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Деталі

З 24 лютого 2022 року IFC інвестувала в український приватний сектор $400 млн, в основному — за рахунок самої фінансової корпорації.

Одна з перших інвестицій з початку повномасштабної війни — в ОККО, потім — «Нива Переяславщини». З останнього — IFC інвестувала у третій фонд Horizon, а також надала гарантії для банка ОТP, пояснила Волошина.

За її словами, IFC не інвестувала в енергетику через непрозорість ринку, монополізацію та постійні зміни правил та політик, тарифну політику тощо.

Зараз IFC розглядає варіанти інвестицій у відновлювану енергетику, видобування і зберігання, сказала Волошина.

Рада директорів IFC у грудні затвердила платформу на $2 млрд, де половина — кошти фінансової корпорації, щодо решти йдуть перемовини із донорами.

«Нас підтримує уряд Великої Британії саме щодо фінансування проєктів в енергетиці», — пояснила Волошина.

IFC підписала угоду з норвезькою компанією Scatec про постачання Україні мобільних панелей та батарей. Подібний проєкт вже реалізували в Африці.

Також IFC взяла на себе функцію стратегічного радника українського уряду з питань залучення приватного сектору.

«Грошей усіх міжнародних організацій для України буде недостатньо, тому що потреба — більше $400 млрд, за оцінкою Світового банку. За IFC аналітикою, компанія може профінансувати 20% цих потреб. Якщо Україна просунеться у втілення ринкових реформ, ця цифра може бути удвічі більшою», — сказала Олена Волошина.

Джерело: Мінфін
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