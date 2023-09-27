50% застосунків для фінансів в Україні — російські та мають доступ до грошей українців

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

27 вересня 2023, 16:37 Читать на русском

50% застосунків для фінансів в Україні — російські та мають доступ до грошей українців

Більшість популярних в ​​Україні фінансових додатків мають російське походження. Це виявило дослідження фінтех-стартапу Saldo Apps та аналітичного сервісу для мобільних застосунків ASObot з групи IT-компаній Netpeak Group, пише Економічна правда.

Більшість популярних в ​​Україні фінансових додатків мають російське походження.
Фото: epravda.com.ua

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Так, App Store та Google Play налічують понад 1 000 застосунків для обліку персональних фінансів. З них популярні в Україні — близько 100.

Saldo Apps та ASObot зібрали інформацію про походження, кількість інсталів та доходи близько сотні додатків цієї категорії. Розробники виявили, що 50% нових інсталів все ще припадає на додатки, які зроблені в росії.

«Українці просто не знають про походження тих застосунків», — зазначає CEO Saldo Apps Радомир Новкович.

Проблема російських застосунків в Україні стоїть особливо гостро ще й тому, що крім грошей українці добровільно передають свої персональні дані.

Згідно з федеральним законом 152-ФЗ «Про персональні дані» персональні дані російських користувачів повинні зберігатися на території Росії та оброблятися федеральними органами державної влади.

«Якщо російські розробники не виділили окремі сервери поза межами росії для зберігання даних українців, це може означати, що всі дії українських користувачів, включаючи донати на ЗСУ, фіксуються на території росії», — наголошують дослідники.

Розробники створили перелік додатків, щоб розпізнати серед них російські та уникнути спонсорування держави-агресора.

російські додатки

Серед 16 найбільш популярних російських додатків в Україні команда розробників виділяє: Манібокс, Money manager, CoinKeeper, Zenmoney, Журнал витрат та інші.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
27 вересня 2023, 18:33
#
Брехня.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 вересня 2023, 19:50
#
Куда смотрит …эксперт по укр банкам… у которого …айти компания???
+
0
NoNameX
NoNameX
27 вересня 2023, 20:15
#
Шановна редакція, будь-ласка або поясніть яким чином додаток має доступ до грошей користувачів, або не передруковуйте жовті заголовки?!
П С Те що вони російськи і їх не варто використовувати, цілком згоден і авторам дослідження велике дякую!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами