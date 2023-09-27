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27 вересня 2023, 14:19 Читать на русском

Лише 3% співробітників блокчейн-індустрії отримують зарплату у криптовалюті — опитування

Близько 88% співробітників у блокчейн-індустрії працюють віддалено, але лише 3% одержують зарплату в криптовалюті. Про це йдеться у результатах опитування Pantera Capital.

Близько 88% співробітників у блокчейн-індустрії працюють віддалено, але лише 3% одержують зарплату в криптовалюті.
Фото: pixabay.com

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За даними звіту, кожен п'ятий із 1600 респондентів колись приймав оплату в криптовалюті. При цьому найчастіше таким способом користувалися керівники.

Більшість воліли стейблкоїни USDT або USDC, лише 13% вибирали біткоїн.

Основна частина співробітників криптонапрямку проживає у США (35%), на другому місці розташувалася Латинська Америка (29,7%), а на третьому — Європа та Близький Схід (23,5%). Азійсько-Тихоокеанський регіон зайняв останній рядок з 11,6%.

У криптоіндустрії налічується близько 21 300 робочих місць.

Оплата праці галузі також залежить від регіону. У Північній Америці блокчейн-розробники одержують у середньому $193 000 за рік. Це демонструє велику різницю в порівнянні з рештою світу. Наприклад, латиноамериканський регіон пропонує зарплату $104 771.

Web3-розробники заробляють трохи більше колег з Web 2.0. Середня оплата праці останніх США становить $166 100 за рік.

Топ-менеджери криптоіндустрії заробляють від $147 363 до $335 400 в залежності від рівня їх компанії.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+15
yarg
yarg
27 вересня 2023, 14:59
#
Не верят они в свой бизнес…
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