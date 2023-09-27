Афганська валюта стала найприбутковішою у світі цього кварталу

З початку року курс афгані (AFN) до долара США зріс приблизно на 14%. За темпами зміцнення валюта Афганістану посіла третє місце у світі після валют Колумбії та Шрі-Ланки.

Крім того, в Афганістані було введено заборону використання доларів США і пакистанських рупій при розрахунках у країні, а також посилено обмеження на вивезення доларів США за межі країни.

В Афганістані іноземна валюта зараз торгується переважно через обмінні пункти. Через фінансові санкції майже всі грошові перекази тепер йдуть до Афганістану через систему грошових переказів «Хавала», яка працює в багатьох регіонах, включаючи Близький Схід.

«Посилення обмежень на операції з іноземною валютою та поступове покращення ситуації в торгівлі сприяють зростанню попиту на афгані», — розповіла керівник відділу країнових ризиків Європи BMI Анвіта Басу. За її словами, курс афгані, напевно, стабілізується на нинішньому рівні до кінця року.

Світовий банк прогнозує, що економіка Афганістану перестане скорочуватися цього року та покаже зростання на 2−3% до 2025 року.

Китайські, британські та турецькі компанії уклали цього місяця контракти на суму $6,5 млрд на будівництво великих копалень для видобутку заліза та золота в країні. У січні афганський уряд уклав контракт із китайською Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas на видобуток нафти в басейні річки Амудар'ї на півночі країни.