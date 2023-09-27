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27 вересня 2023, 12:39 Читать на русском

Афганська валюта стала найприбутковішою у світі цього кварталу

Афгані — валюта Афганістану — стала найбільш зростаючою у світі в третьому кварталі. За три місяці вона зміцнилася приблизно на 9%, випередивши колумбійське песо на 3%, повідомив Bloomberg.

Афгані — валюта Афганістану — стала найбільш зростаючою у світі в третьому кварталі.
Фото:depositphotos

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Як змінився курс

З початку року курс афгані (AFN) до долара США зріс приблизно на 14%. За темпами зміцнення валюта Афганістану посіла третє місце у світі після валют Колумбії та Шрі-Ланки.

Зміцненню курсу афгані сприяли зростання торгівлі, валютний контроль, приплив готівки та інші грошові перекази.

Крім того, в Афганістані було введено заборону використання доларів США і пакистанських рупій при розрахунках у країні, а також посилено обмеження на вивезення доларів США за межі країни.

В Афганістані іноземна валюта зараз торгується переважно через обмінні пункти. Через фінансові санкції майже всі грошові перекази тепер йдуть до Афганістану через систему грошових переказів «Хавала», яка працює в багатьох регіонах, включаючи Близький Схід.

«Посилення обмежень на операції з іноземною валютою та поступове покращення ситуації в торгівлі сприяють зростанню попиту на афгані», — розповіла керівник відділу країнових ризиків Європи BMI Анвіта Басу. За її словами, курс афгані, напевно, стабілізується на нинішньому рівні до кінця року.

Світовий банк прогнозує, що економіка Афганістану перестане скорочуватися цього року та покаже зростання на 2−3% до 2025 року.

Китайські, британські та турецькі компанії уклали цього місяця контракти на суму $6,5 млрд на будівництво великих копалень для видобутку заліза та золота в країні. У січні афганський уряд уклав контракт із китайською Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas на видобуток нафти в басейні річки Амудар'ї на півночі країни.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
yarg
yarg
27 вересня 2023, 14:12
#
Тапочники, налетайте!
это вам не доллар ***.
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Genna Smatko
Genna Smatko
27 вересня 2023, 14:57
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Вот что значит американцы свалили из страны.
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mantis05
mantis05
27 вересня 2023, 16:09
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Через хавалу- выводят бакс, т. е. платят откат, чтобы его физически вывести. Держится всё в данный момент, на противостоянии кланов, поэтому кто поменьше- ссутся. КНР завёл бабоса не долларами, а обязательствами в юанях, на покупку и доставку китайских товаров, с условием того, что строительство будет осуществляться китайскими рабочими…под надзоров ЧВК из КНР. Как только будет недовольство от джейхунов- дело свернут, и останется только товарный своп КНР- Афганистан. Т. е. фактически, полноценной торговли там нет, и торговое сальдо балансируется методом: тебе шо, нужнее всех?
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