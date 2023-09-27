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27 вересня 2023, 11:54 Читать на русском

Нацбанк покращив прогноз дефіциту електроенергії у четвертому кварталі

Нацбанк очікує, що дефіцит електроенергії протягом четвертого кварталу 2023 року не перевищуватиме 5%. Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан, передає Forbes.

Нацбанк очікує, що дефіцит електроенергії протягом четвертого кварталу 2023 року не перевищуватиме 5%.
Фото: depositphotos

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При цьому аналогічний показник у першому кварталі після ударів росії по енергетичній інфраструктурі складав, за оцінкою регулятора, 15%.

За його словами, Нацбанк очікує менш суттєвого, ніж минулоріч, негативного ефекту на економічну активність від можливого дефіциту електроенергії протягом четвертого кварталу і, ймовірно, на початку 2024 року, зазначив Шабан.

«1,5−2% дефіциту буде перекриватися імпортом електроенергії», — додав він.

На початку 2023 року НБУ прогнозував більш значний вплив перебоїв з енергопостачанням на економіку протягом усього року. За базовим сценарієм регулятор закладав можливий дефіцит у 15−18% у четвертому кварталі 2023-го та першому кварталі 2024-го. Аналогічні показники за негативним сценарієм складали 30−33%.

Читайте: Дефіцит електроенергії. У Нацбанку озвучили два сценарії

У квітні НБУ переглянув свою оцінку, нагадав Шабан. «Ми побачили, що на платіжний баланс і на інфляцію проблеми з електроенергетикою вплинули не так, як очікувалося. Можна навіть сказати, що на інфляцію зовсім не вплинули, оскільки зниження цін на пальне та сировину змогли „притиснути“ інфляцію», — пояснив він.

Руйнування Каховської ГЕС також не мало значного впливу на енергетику, хоч це і призвело до зниження обсягів гідрогенерації по всьому каскаду Дніпра, додав Шабан.

У липні збалансуванню ситуації сприяли опади, а дефіцит, що виник у серпні через спеку, компенсувався імпортом електроенергії, розповів посадовець.

НБУ фіксує зростання імпорту енергетичного обладнання, уточнив він. «Обсяги відчутно перевищують показники минулого року», — сказав Шабан.

Джерело: Мінфін
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