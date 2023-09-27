Binance повертається до Бельгії, китайський суд визнав біткоїн цифровим активом: що нового на ринку

Binance відновила роботу у Бельгії

Криптовалютна біржа Binance відкрила реєстрацію та доступ до своїх послуг для користувачів з Бельгії через три місяці після повідомлень про проблеми з місцевим регулятором. Про це повідомляє пресслужба Binance.

«На нашій платформі знову вітаються нові реєстрації резидентів Бельгії», — заявили в криптобіржі.

Нагадаємо, у червні 2023 року Управління фінансових послуг та ринків Бельгії зобов'язало Binance припинити надання пов'язаних із цифровими активами послуг у країні. Заборона була пов'язана з тим, що біржа надає послуги з країн, які не є членами Європейської економічної зони.

Британський Chase Bank припиняє обробку платежів на рахунки криптокомпаній

З 16 жовтня другий за активами у Великій Британії Chase Bank перестане обробляти платежі на користь криптокомпаній через «зростання пов'язаних із цифровими активами випадків шахрайства». Про це повідомляє CoinDesk.

«Ми відхилимо подібні переклади», — йдеться у листі клієнтам.

Співробітники банку рекомендували у таких випадках використовувати сторонніх провайдерів.

Видання наголошує на складностях, з якими стикаються місцеві громадяни при пошуку дружніх до індустрії організацій. Управління фінансового нагляду Великобританії навіть ініціювало дискусії між учасниками криптовалютної галузі та традиційними фінансами для покращення ситуації.

Тайвань визначився з регулюванням криптовалют

Комісія фінансового нагляду Тайваню (FSC) прагне покращити захист інвесторів у криптовалюту, запроваджуючи нові правила.

FSC сформулював ключові моменти регулювання тайванського ринку криптовалют, опублікувавши 26 вересня галузеві рекомендації для постачальників послуг віртуальних активів (VASP), які працюють у країні.

У керівних засадах відомство згадало деякі загальногалузеві правила, такі як відокремлення біржових казначейських активів від активів клієнтів та перегляд механізмів лістингу та виключення віртуальних активів.

FSC також вимагає від іноземних VASP утримуватися від надання своїх послуг на Тайвані без отримання необхідних дозволів від регулюючого органу.

Влада також заявила, що VASP пропонується сприяти саморегулюванню в криптовалютній індустрії, оскільки очікується, що відповідні асоціації VASP сформулюють норми саморегулювання на основі змісту керівних принципів.

Керівні принципи були ухвалені спільно з великими криптовалютними біржами Тайваню, які оголосили про створення спільної асоціації саморегулювання.

26 вересня місцеві біржі, такі як Maicoin, BitstreetX, Hoya Bit, Bitgin, Rybit, Xrex та Shangbito, офіційно сформували Тайванську асоціацію платформ віртуальних активів та транзакційного бізнесу для просування галузі та допомоги регулюючим органам.

Китайський суд визнав біткоїн цифровим активом

Другий народний суд проміжної інстанції Шанхаю визнав біткоїн як «унікальний і невідтворюваний» цифровий актив, затвердивши його цінність на юридичному рівні.

Суддя Рен Сусянь у своїй доповіді окреслила основні ознаки криптовалют та виділила складності інтерпретації подібних термінів на практиці.

Вона згадала дві схожі справи крадіжці USDT на 12 млн юанів ($1,64 млн) та біткоїна. У першому випадку суд кваліфікував злочин як крадіжку майна, а в другому як незаконне отримання комп'ютерної інформації.

Суддя також назвала головні складності судових процесів із цифровими активами:

невизначені юридичні властивості криптовалют;

проблеми з відстеженням та зверненням;

незворотність та анонімний характер транзакцій.

У звіті наголошується, що біткоїн успадкував ключові характеристики валют, включаючи масштабованість, простоту обігу, зберігання та оплату. При цьому монета продовжує використовуватись у всьому світі, незважаючи на її децентралізований характер, наголосила суддя.

«Наразі цифрова валюта в нашій країні не визнана засобом платежу, існують різні описи її характеристики як товару та грошової одиниці, проте вона і не є контрабандою, а її майнові властивості не можна заперечувати повністю», — заявила Сусянь.

Щоб уникнути подальшої плутанини у доповіді запропоновано варіанти модернізації судової системи. По-перше, необхідно запровадити розгляд справ на двох рівнях — «люди» та «речі». Таким чином, буде простіше класифікувати ключові об'єкти слухання.

По-друге, уряду необхідно встановити порядок примусових заходів щодо криптовалют, включаючи механізм конфіскації. Насамкінець Сусянь порадила покращити систему ідентифікації власників цифрових активів.