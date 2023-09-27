Нафта дорожчає на тлі побоювань дефіциту пального

Ціни на нафту еталонних марок продовжують зростати в середу, 27 вересня, після підйому напередодні, викликаного зниженням побоювань світової економіки й зростанням тривог щодо дефіциту палива на світовому ринку. Про це повідомляє enkorr.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Торги на біржі

Ціна листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $94,91 за барель, що на $0,95 (1,01%) вище за показник на закриття попередньої сесії. У вівторок ці контракти здорожчали на $0,67 (0,7%) — до $93,96 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилися на $0,96 (1,06%) і становили $91,35 за барель. За підсумками минулої сесії вони зросли на $0,71 (0,8%) — до $90,39 за барель.

Нафту підтримують побоюється, що попит сильно перевищить пропозицію, яка посилилася після рішень Саудівської Аравії й росії продовжити добровільні скорочення видобутку.

«Здається, ніщо не може завадити ралі цін на нафту. Трейдери на енергетичному ринку швидко розпізнають бичачий тренд, і для того, щоб його перервати, буде потрібно набагато більше, ніж сильний долар і послаблення попиту», — зазначив старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.

Також учасники ринку оцінюють сигнали про зміну запасів енергоносіїв у США.

За даними Американського інституту нафти (American Petroleum Institute, API), минулого тижня запаси нафти в Штатах зросли на 1,59 млн барелів. На тиждень раніше резерви впали на 5,25 млн барелів.

Офіційні дані Міненерго буде опубліковано о 17:30 за київським часом у середу.

Опитані S&P Global Commodity Insights аналітики прогнозують, що дані вкажуть на скорочення запасів нафти на 320 тис. барелів, бензину — на 120 тис. барелів, дистилятів — на 1,3 млн барелів.