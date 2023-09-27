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27 вересня 2023, 10:15 Читать на русском

США подають до суду на Amazon, а Alibaba хоче провести IPO підрозділу: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: depositphotos

Американські індекси знизилися у вівторок

S&P 500 втратив 1,5%, високотехнологічний Nasdaq — 1,6%, а індекс Dow Jones знизився на 1,1%.

Слабкі звіти про продаж нових будинків та споживчу довіру в США посилили побоювання інвесторів щодо перспектив для американської економіки. Крім цього, учасники ринку стурбовані можливим подальшим підвищенням процентних ставок Федеральною резервною системою.

Тим часом голова найбільшого банку США JP Morgan Джеймі Даймон попередив про те, що американський регулятор в кінцевому підсумку може підвищити ставки до 7%. Також у найгіршому сценарії Даймон прогнозує у США початок стагфляції.

Ринки Азії демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився сьогодні на 0,1%, японський Nikkei та південнокорейський Kospi впали на 0,3%, сінгапурський STI скоротився на 0,8%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng зросли на 0,4% та 0,6% відповідно.

Інвестори у регіоні зберігають стриманий настрій на тлі побоювань щодо можливого подальшого зростання процентних ставок у США.

Уряд США подає до суду на Amazon

Федеральна торгова комісія США (FTC) подала антимонопольний позов проти роздрібного гіганта за антиконкурентну ділову практику.

У заяві FTC говориться, що Amazon є монополістом, який використовує набір взаємопов'язаних антиконкурентних та несправедливих стратегій для незаконного збереження своєї влади у галузі.

На думку регулятора, компанія порушує антимонопольний закон США не лише через свій розмір, а й через «особливу виняткову поведінку», яка перешкоджає зростанню існуючих конкурентів, а також появі нових учасників галузі.

Представники Amazon заявили, що позов FTC не підкріплено фактами.

На тлі новин про антимонопольний позов акції Amazon у вівторок впали більш ніж на 3%.

Alibaba збирається провести IPO свого логістичного підрозділу

Alibaba планує провести публічне розміщення акцій Cainiao на Гонконзькій фондовій біржі.

При цьому після IPO Alibaba скоротить свою частку у компанії з 70% до 50%.

Cainiao управляє глобальною логістичною мережею, яка допомагає Alibaba здійснювати доставку товарів як усередині Китаю, так і за кордоном.

IPO Cainiao стане першим первинним публічним розміщенням акцій підрозділів Alibaba з того часу, як раніше цього року компанія оголосила про реструктуризацію свого бізнесу.

У ході сьогоднішніх торгів на Гонконзькій фондовій біржі акції Alibaba зростають приблизно на 1%.

Джерело: Мінфін
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