НБУ виключив з держреєстру та анулював всі ліцензії фінкомпанії та страховику

Нацбанк анулював усі ліцензії в ТОВ «ФК «Церера» та виключив установу з Державного реєстру фінансових установ та ПрАТ «СК «Інто». Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Що відомо

НБУ анулював усі ліцензії в ТОВ ФК «Церера» та виключив установу з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви.

ПрАТ СК «Інто"виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням усіх наявних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг через невиконання страховиком рішення Національного банку про усунення порушення ліцензійних умов.

Відповідні рішення 22 вересня ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ.

«СК «Інто» мало 4 ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування. 7 вересня НБУ анулював страховику ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

Відповідно до останньої поданої нею звітності станом на 30 червня 2023 року обсяг страхових премій компанії становив 28,767 млн грн, вартість активів — 139,178 млн грн, страхові резерви — 18,028 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,2%.

Після виключення з Державного реєстру фінансових установ зазначений страховик втрачає статус фінансової установи.