Минулої доби українські захисники ліквідували ще 320 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 276 990 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 26 вересня: 320 російських окупантів, 24 БПЛА та 3 танки
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Втрати ворога
особового складу / personnel — близько/ about 276990 (+320) осіб / persons,
танків / tanks — 4675 (+3) од,
бойових броньованих машин / APV — 8950 (+4) од,
артилерійських систем / artillery systems — 6337(+38) од,
РСЗВ / MLRS — 792 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 534 (+1) од,
літаків / aircraft — 315 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters — 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 4948 (+24),
крилаті ракети / cruise missiles — 1529 (+0),
кораблі /катери / warships / boats — 20 (+0) од,
підводні човни / submarines — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 8792 (+29) од,
спеціальна техніка / special equipment — 927(+2).
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