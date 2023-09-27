Курс валют НБУ: гривня зміцнилася до євро на 11 копійок

27 вересня європейська валюта подешевшала на 11 копійок. НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 38,76 гривні. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

26 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 38,87 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро у покупці подорожчало на 6 копійок, у продажу на 7 копійок.

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