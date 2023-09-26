До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро у покупці подорожчало на 6 копійок, у продажу на 7 копійок.
Курс валют на вечір 26 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 26 вересня
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Закриття 26 вересня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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38,66/39,04
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38,72/39,11
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6/7
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,30 грн. Євро купують за 40,45 грн, а продають за 41,15 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,30, євро — 40,80−41,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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