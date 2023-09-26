Курс валют на вечір 26 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро у покупці подорожчало на 6 копійок, у продажу на 7 копійок.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 26 вересня Закриття 26 вересня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 38,66/39,04 38,72/39,11 6/7

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,30 грн. Євро купують за 40,45 грн, а продають за 41,15 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,30, євро — 40,80−41,00 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.