Британія підозрює екс-директора Wirecard Яна Марсалека у шпигунстві на користь росії

Прокуратура Лондона у вівторок, 26 вересня, звинуватила колишнього генерального директора Wirecard Яна Марсалека в причетності до шпигунства на користь росії. Про це повідомляє Der Spiegel.

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Журналісти зазначили, що річ іде також про фінансування шпигунської мережі. За версією слідства, у період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2023 року Марсалек договорився збирати інформацію, яка прямо чи опосередковано корисна ворогові і тим самим завдає шкоди інтересам та безпеці Великій Британії.

Справа екс-директора Wirecard пов'язана з громадянами Болгарії. Як пише Spiegel, спецслужби побоюються, що група болгар могла планувати вбивства та викрадення людей. Є випадок, коли вони спробували напасти на людину.

Захід вважає, що російські спецслужби завербували Марсалека, коли він ще працював у Wirecard. Як з'ясувало рік тому німецька газета Süddeutsche Zeitung, 2021 року Марсалек отримав російський паспорт на ім'я Германа Баженова.

Документа немає в системі «Роспаспорт», ймовірно, екс-директору Wirecard видали його для «повсякденних справ». Також він має другий російський паспорт, стверджувало видання.

У червні 2020 року Марсалека запідозрили в розкраданні 2 млн євро з рахунків Wirecard. Його колегу, гендиректора компанії Маркуса Брауна, заарештували.

Самого Марсалека вважають ключовим підозрюваним у справі про розкрадання, його оголошено у розшук у Німеччині та Австрії.

Німецька газета Handelsblatt повідомляла, що Марсалек ховається в Росії, куди прилетів з Мінська приватним літаком.