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26 вересня 2023, 19:35 Читать на русском

Укрзалізниця разом із мільярдером Баффетом створили перший у світі автономний поїзд-кухню (фото)

Укрзалізниця разом із фондом американського мільярдера Говарда Баффета створили перший у світі поїзд-кухню — Food Train, який спроможний за відсутності світла виробляти до 70 тисяч порцій їжі протягом тижня. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Укрзалізниця разом із фондом американського мільярдера Говарда Баффета створили перший у світі поїзд-кухню — Food Train, який спроможний за відсутності світла виробляти до 70 тисяч порцій їжі протягом тижня.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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«Залізничні вокзали минулої зими стали центрами обігріву та харчування для всіх українців у прифронтових регіонах, де блекаути мали регулярний характер. Цього року на додачу до вокзалів ми створили цілий поїзд, який здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день будь-де і будь-коли!» — йдеться в повідомленні.

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко зазначив, що Food train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом спільна команда Укрзалізниці та фонду заступить його на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя.

Як це працює

Поїзд складається з 6 вагонів під локомотивом:

  • генераторний вагон (близько 400 кВт + власна заправна станція для автономної роботи);
  • вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;
  • вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;
  • вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;
  • вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;
  • багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

Food Train може автономно працювати 5−7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше.

«Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача», — заявили в Укрзалізниці.

Зазначається, що побудова та функціонування поїзда повністю фінансуються Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+11
82845392
82845392
26 вересня 2023, 20:08
#
Дело, возможно, очень важное и нужное (возможно, потому что в прифронтовые города с серьезными и регулярными обстрелами никто по ж/д ездить не будет, а если ситуация не такая плохая, то кухню можно и нужно организовать стационарную). А они в обычные поезда вагоны-рестораны не хотят вернуть? Или он из них и сцеплен?
+
+26
youknow
youknow
26 вересня 2023, 20:41
#
Яка в ньому потреба, для чого його будували (витрачали на це кошти), в чому мета цієї події?
+
0
chc788
chc788
26 вересня 2023, 21:24
#
Для чого запитувати глупі питання, краще почитайте уважніще
+
+11
kadaad1988
kadaad1988
26 вересня 2023, 20:42
#
Вот это молодец!!!
+
0
youknow
youknow
26 вересня 2023, 20:53
#
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