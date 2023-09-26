Укрзалізниця разом із мільярдером Баффетом створили перший у світі автономний поїзд-кухню (фото)

Укрзалізниця разом із фондом американського мільярдера Говарда Баффета створили перший у світі поїзд-кухню — Food Train, який спроможний за відсутності світла виробляти до 70 тисяч порцій їжі протягом тижня. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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«Залізничні вокзали минулої зими стали центрами обігріву та харчування для всіх українців у прифронтових регіонах, де блекаути мали регулярний характер. Цього року на додачу до вокзалів ми створили цілий поїзд, який здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день будь-де і будь-коли!» — йдеться в повідомленні.

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко зазначив, що Food train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом спільна команда Укрзалізниці та фонду заступить його на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя.

Як це працює

Поїзд складається з 6 вагонів під локомотивом:

генераторний вагон (близько 400 кВт + власна заправна станція для автономної роботи);

вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;

вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;

вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;

вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;

багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

Food Train може автономно працювати 5−7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше.

«Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача», — заявили в Укрзалізниці.

Зазначається, що побудова та функціонування поїзда повністю фінансуються Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).