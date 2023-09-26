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26 вересня 2023, 18:34 Читать на русском

Ціни на газ у Європі різко пішли вгору і упритул наблизились до $500 за тисячу кубометрів

Ціна жовтневих ф'ючерсів на газ у Європі 25 вересня зростала на 12%, упритул наближаючись до позначки $500 за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє галузеве видання enkorr.

Ціна жовтневих ф'ючерсів на газ у Європі 25 вересня зростала на 12%, упритул наближаючись до позначки $500 за тисячу кубометрів.
Фото: freepik.com

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Станом на обід 26 вересня вартість газу становила $495,3 за тисячу кубів.

Вказана цінова динаміка фіксується на тлі продовження до 8 жовтня зупинки робіт на газовому родовищі «Скарв» у Норвегії. Вплив могло надати й рішення уряду Нідерландів зупинити видобуток наступного місяця на найбільшому в Європі газовому родовищі «Гронінген».

Про плани до 1 жовтня остаточно припинити видобуток у Гронінгені стало відомо у червні 2023 року. Постачання газу з родовища почали ще 1963 року. Роботи на ньому зупиняють через небезпеку подальшої експлуатації на тлі підземних поштовхів, що часто виникають при виробництві.

Перед вихідними ціни на газ, навпаки, знижувалися через закінчення страйків на CПГ-заводах Chevron в Австралії. Між компанією і працівниками, які вимагали підняти зарплати, було укладено угоду.

Динаміка цін на природний газ на Лондонській біржі ICE за три місяці:

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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