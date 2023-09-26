Грузія припинила реекспорт авто до росії та білорусі

У Грузії набула чинності заборона на експорт та реекспорт автомобілів з країн ЄС до росії та білорусі. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

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Що відомо

У Грузії з 26 вересня заборонено експорт і реекспорт до росії та білорусі автомобілів з країн Євросоюзу.

Це обмеження передбачалося 11-м пакетом санкцій ЄС, який схвалили ще у червні для посилення запроваджених раніше обмежень і боротьби з обходом санкцій.

За інформацією статистичного відомства Грузії, з серпня реекспорт автомобілів до росії різко скоротився. Якщо у липні з Грузії до росії реекспортували 1054 авто загальною вартістю понад 13 млн доларів США, то у серпні — лише 85 автівок.

За усе перше півріччя з Грузії до росії реекспортували 4840 авто загальною вартістю 65,8 млн доларів.

В останні два роки реекспорт авто став однією з найбільших статей експорту Грузії. У 2023 році він сягнув 1,17 млрд, майже 33% всього експорту.