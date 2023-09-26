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26 вересня 2023, 15:44 Читать на русском

НБУ змінить правила перевірок небанківських фінустанов

Нацбанк оприлюднив на своєму сайті проєкт положення про організацію та проведення інспекційних перевірок небанківських фінансових послуг, яке має набрати чинності з 1 січня одночасно з новими законами про фінансові компанії, про страхування і про кредитні спілки, йдеться на сайті.

Нацбанк оприлюднив на своєму сайті проєкт положення про організацію та проведення інспекційних перевірок небанківських фінансових послуг, яке має набрати чинності з 1 січня одночасно з новими законами про фінансові компанії, про страхування і про кредитні спілки, йдеться на сайті.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо хочуть змінитиПоложення визначає:процедуру планової й позапланової перевірок;права та обов’язки як інспекторів, так і об'єктів перевірки;порядок взаємодії та обміну інформацією в межах інспектування;підстави для позапланових перевірок;перелік документів, що складаються за результатами інспекційної перевірки;порядок дій у разі створення перешкод під час перевірки.
Фото:depositphotos

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що хочуть змінити

Положення визначає:

  • процедуру планової й позапланової перевірок;
  • права та обов’язки як інспекторів, так і об'єктів перевірки;
  • порядок взаємодії та обміну інформацією в межах інспектування;
  • підстави для позапланових перевірок;
  • перелік документів, що складаються за результатами інспекційної перевірки;
  • порядок дій у разі створення перешкод під час перевірки.

Кого стосується

Нове положення стосується великої кількості компаній. Станом на 1 серпня 2023 року в Україні налічувалось понад 1000 учасників ринку небанківських фінансових послуг: 114 страховиків, 149 кредитних спілок, 617 фінансових компаній, 162 ломбардів, 82 лізингодавців, одна пошта з платіжною ліцензією, 17 платіжних установ.

Також на ринку є 23 небанківські фінансові групи.

Джерело: Мінфін
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