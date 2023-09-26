Нацбанк оприлюднив на своєму сайті проєкт положення про організацію та проведення інспекційних перевірок небанківських фінансових послуг, яке має набрати чинності з 1 січня одночасно з новими законами про фінансові компанії, про страхування і про кредитні спілки, йдеться на сайті.
НБУ змінить правила перевірок небанківських фінустанов
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Що хочуть змінити
Положення визначає:
- процедуру планової й позапланової перевірок;
- права та обов’язки як інспекторів, так і об'єктів перевірки;
- порядок взаємодії та обміну інформацією в межах інспектування;
- підстави для позапланових перевірок;
- перелік документів, що складаються за результатами інспекційної перевірки;
- порядок дій у разі створення перешкод під час перевірки.
Кого стосується
Нове положення стосується великої кількості компаній. Станом на 1 серпня 2023 року в Україні налічувалось понад 1000 учасників ринку небанківських фінансових послуг: 114 страховиків, 149 кредитних спілок, 617 фінансових компаній, 162 ломбардів, 82 лізингодавців, одна пошта з платіжною ліцензією, 17 платіжних установ.
Також на ринку є 23 небанківські фінансові групи.
Джерело: Мінфін
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