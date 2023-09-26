НБУ змінить правила перевірок небанківських фінустанов

Нацбанк оприлюднив на своєму сайті проєкт положення про організацію та проведення інспекційних перевірок небанківських фінансових послуг, яке має набрати чинності з 1 січня одночасно з новими законами про фінансові компанії, про страхування і про кредитні спілки, йдеться на сайті.