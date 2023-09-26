WhatsApp оголосив про припинення підтримки старих версій Android

Месенджер WhatsApp з 24 жовтня підтримуватиметься лише на операційних системах Android версії 5.0 та вище. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому у довідковому центрі WhatsApp.

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«Починаючи з 24 жовтня 2023 року підтримуватиметься тільки ОС Android версії 5.0 і вище», — йдеться в повідомленні.

Зараз месенджер працює на Android старих версій 4.1, 4.2, 4.3 та 4.4, але з 24 жовтня ця можливість зникне.

«Ваш телефон повинен мати можливість приймати SMS або дзвінки під час підтвердження номера. Ми не підтримуємо створення нових облікових записів на пристроях, які використовують з'єднання лише по Wi-Fi», — пояснили в компанії.

Рішення про те, які пристрої підтримувати, а які визнати застарілими, WhatsApp приймає щороку.