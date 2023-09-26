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26 вересня 2023, 11:16 Читать на русском

Хакери вкрали $200 млн у криптовалюті у сервісу хмарних сервісів Mixin Network: що нового на ринку

У суботу, 23 вересня, невідомі зламали провайдера хмарних сервісів Mixin Network та вивів близько $200 млн у цифрових активах. Про це повідомили аналітики Slow Mist.

Криптопроект Mixin Network зламали на $200 мільйонівУ суботу, 23 вересня, невідомі зламали провайдера хмарних сервісів Mixin Network та вивів близько $200 млн у цифрових активах.
Фото: pixabay.com

Криптопроект Mixin Network зламали на $200 мільйонів

Згодом представники протоколу також підтвердили інцидент.

Згідно з заявою, експлойт зазнав бази даних мережі. Розробники тимчасово призупинили введення та виведення коштів.

Mixin Network — однорангова мережа для криптовалют, призначена для масштабування і прискорення транзакцій. Протокол підтримує біткоїн, Ethereum та ще кілька популярних монет.

Згідно зі звітом за липень, вартість 100 найбільших активів мережі протоколу становить трохи більше ніж $1,1 млрд.

Tether припинив перекази USDT у фіат для DeFi-проекту із Сінгапуру

DeFi-протокол Cake, що базується в Сінгапурі, повідомив про відмову Tether від конвертації стейблкоїна в долари США через «зміни у своїх правилах». Про це повідомив співзасновник та CEO платформи Джуліан Хосп.

Топ-менеджер навів скріншот повідомлення від Tether. У ньому йдеться про те, що нові умови надання послуг передбачають відмову від обслуговування «корпорацій, контрольованих іншою організацією, директорами та акціонерами, зареєстрованими в Сінгапурі».

Користувачі зазначили, що дії Tether продиктовані недавнім скандалом у юрисдикції. Місцева поліція провела розслідування та виявила відмивання пов'язаних із цифровими активами коштів на більш ніж $2 млрд.

Хакери Lazarus з Північної Кореї володіють криптовалютою на $47 млн — дослідження

Північнокорейські хакери з Lazarus Group володіють криптовалютами на суму щонайменше $47 млн. Про це повідомляють аналітики 21.co.

Згідно з їх підрахунками, кіберзлочинці зберігають $42,5 млн у біткоїнах, $1,9 млн в ETH, $1,1 млн у BNB і $640 000 у різних стейблкоїнах, в основному BUSD.

При цьому група не тримає анонімних монет, таких як Monero, Dash або Zcash.

Сервіс Dune Analytics відстежує 295 гаманців, які, за даними ФБР та OFAC, належать групі хакерів.

Ще 6 вересня сукупний баланс за вказаними адресами становив $86 млн. За кілька днів до цього стався зламування беттингової платформи Stake на $41 млн, в якому звинуватили Lazarus.

Остання транзакція гаманцями хакерів зафіксована 20 вересня.

Криптобіржу HTX (Huobi) зламали на $7,9 мільйона. Біржа обіцяє все компенсувати

Хакери зламали криптовалютну біржу HTX компанії Huobi Global. Вкрали 5 000 ETH на $7,9 млн. Про це повідомляють фахівці компанії з криптобезпеки Cyver Alerts.

Система компанії виявила підозрілі транзакції за участю адрес Huobi Global і HTX Global. Експерти зуміли встановити гаманець зловмисника. Нині на ньому знаходиться майже 4000 ETH. Тисячу монет він переклав на іншу адресу майже одразу після злому.

Пізніше біржа підтвердила злом і повідомила, що зв'язалася з хакером через Etherscan. Представники платформи запропонували зловмиснику винагороду 5% від вкраденої суми, якщо він поверне гроші добровільно. На роздуми йому дали сім днів до 2 жовтня 2023 року.

Джерело: Мінфін
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