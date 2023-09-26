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26 вересня 2023, 10:47 Читать на русском

Інвестори очікують падіння американського ринку акцій: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото:depositphotos

Фондові індекси США зросли у понеділок

S&P 500 додав 0,4%, високотехнологічний Nasdaq — 0,5%, а індекс Dow Jones — 0,1%.

Американські індекси перервали чотириденну серію падінь, незважаючи на побоювання інвесторів, що зберігаються, з приводу того, що Федеральна резервна система США, ймовірно, залишить відсоткові ставки на високому рівні на більш тривалий термін.

Тим часом прибутковість 10-річних казначейських облігацій США вперше з 2007 року перевищила 4,5%.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,7%, японський Nikkei впав на 0,9%, південнокорейський Kospi скоротився на 1,3%, сінгапурський STI подешевшав на 0,1%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 0,3% та 1% відповідно.

Інвестори у регіоні продовжують турбуватися з приводу можливого подальшого зростання відсоткових ставок у США.

Тим часом у понеділок індекс китайських забудовників досяг дев'ятимісячного мінімуму на тлі нових потрясінь у секторі: China Evergrande Group пропустила виплату за боргом, а колишніх керівників було затримано.

Moody's: США ризикують своїм найвищим кредитним рейтингом у разі зупинки роботи уряду

Moody's, єдине велике агентство, яке зберегло для США вищий кредитний рейтинг, попередило, що потенційне призупинення роботи уряду може негативно позначитися на оцінці кредитоспроможності країни.

«Незважаючи на те, що короткочасне призупинення роботи уряду США не вплине на обслуговування боргу і навряд чи призведе до руйнування економіки країни, вона підкреслить слабкість інституційної та управлінської сили в Америці порівняно з іншими суверенними країнами з рейтингом ААА», — йдеться у заяві Moody's. .

Уряд США потенційно може призупинити свою роботу вже 1 жовтня, якщо в американському Конгресі не ухвалять законопроєкт про федеральні витрати.

Раніше, у серпні цього року, Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг США, пославшись на побоювання з приводу політичних суперечок щодо стелі держборгу, який поставив країну на межу дефолту.

Хедж-фонди роблять ставку на падіння американського ринку акцій

За даними Goldman Sachs, керуючі фондами продовжують збільшувати ставки на падіння ринку акцій США після нещодавнього розпродажу на Уолл-стріт.

Менеджери хедж-фондів очікують подальшого падіння американських фондових індексів на тлі зростаючого песимізму щодо рішучості Федеральної резервної системи США утримувати відсоткові ставки на вищому рівні протягом тривалого часу.

Наразі професійні керуючі капіталом займають менш оптимістичну позицію щодо американського ринку акцій, зауважують у Bloomberg.

Джерело: Мінфін
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