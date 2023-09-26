Нацбанк наклав штрафи на 10 фінансових компаній, 7 ломбардів та 1 лізингодавця за несвоєчасне подання регулятору звітності за перший та другий квартали 2023 року. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Нацбанк оштрафував 18 фінансових компаній. Причина — неподання звітності
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Кого оштрафував НБУ
ТОВ «Дживвайп Фінанс» (ЄДРПОУ 39294917);
ТОВ «ФК Єврокредит» (ЄДРПОУ 40932411);
ТОВ «ФК Єврофактор» (ЄДРПОУ 38971446);
ТОВ «МСБ Фінанс» (ЄДРПОУ 37355066);
ТОВ «Іноме Груп» (ЄДРПОУ 39260233);
ТОВ «Фінансова компанія «Октава ФінансТАВА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39628794);
ТОВ «ФК «Тотал Фінанс» (ЄДРПОУ 39506632);
ТОВ «Мікрофінанс» (ЄДРПОУ 41539960);
ТОВ «Пейселл» (ЄДРПОУ 41498322);
ТОВ «Оріон Фінанс» (ЄДРПОУ 43229262);
ПТ «Ломбард — Каркузаєв і компанія» (ЄДРПОУ 32076400);
ПТ «Діла Ломбард — Діасамидзе Давід Шукреевич та Дімова Лариса Миколаївна» (ЄДРПОУ 30839335);
ПТ «Ломбард» ТОВ «Фоксер Продакт» і компанія» (ЄДРПОУ 43424624);
ПТ «Ломбард Фармація і Ко» (ЄДРПОУ 30696541);
ПТ «Ломбард «Золотой Теленок» ТОВ «Казначей» і компанія» (ЄДРПОУ 36883772);
ПТ «Ломбард «Ларчик»
ПТ «Ломбард № 1 «ТОВ «Контракт — Груп» і компанія» (ЄДРПОУ 43521651);
ТОВ «Сандора» (ЄДРПОУ 22430008).
Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 22 вересня 2023 року та набрало чинності з 25 вересня 2023 року.
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