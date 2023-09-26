Нацбанк оштрафував 18 фінансових компаній. Причина — неподання звітності

Нацбанк наклав штрафи на 10 фінансових компаній, 7 ломбардів та 1 лізингодавця за несвоєчасне подання регулятору звітності за перший та другий квартали 2023 року. Про це йдеться у повідомленні НБУ .

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Кого оштрафував НБУ

ТОВ «Дживвайп Фінанс» (ЄДРПОУ 39294917);

ТОВ «ФК Єврокредит» (ЄДРПОУ 40932411);

ТОВ «ФК Єврофактор» (ЄДРПОУ 38971446);

ТОВ «МСБ Фінанс» (ЄДРПОУ 37355066);

ТОВ «Іноме Груп» (ЄДРПОУ 39260233);

ТОВ «Фінансова компанія «Октава ФінансТАВА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39628794);

ТОВ «ФК «Тотал Фінанс» (ЄДРПОУ 39506632);

ТОВ «Мікрофінанс» (ЄДРПОУ 41539960);

ТОВ «Пейселл» (ЄДРПОУ 41498322);

ТОВ «Оріон Фінанс» (ЄДРПОУ 43229262);

ПТ «Ломбард — Каркузаєв і компанія» (ЄДРПОУ 32076400);

ПТ «Діла Ломбард — Діасамидзе Давід Шукреевич та Дімова Лариса Миколаївна» (ЄДРПОУ 30839335);

ПТ «Ломбард» ТОВ «Фоксер Продакт» і компанія» (ЄДРПОУ 43424624);

ПТ «Ломбард Фармація і Ко» (ЄДРПОУ 30696541);

ПТ «Ломбард «Золотой Теленок» ТОВ «Казначей» і компанія» (ЄДРПОУ 36883772);

ПТ «Ломбард «Ларчик» Кацман Л. В. і компанія» (ЄДРПОУ 41687953);

ПТ «Ломбард № 1 «ТОВ «Контракт — Груп» і компанія» (ЄДРПОУ 43521651);

ТОВ «Сандора» (ЄДРПОУ 22430008).

Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 22 вересня 2023 року та набрало чинності з 25 вересня 2023 року.